Víctor ‘Pitín’ Zegarra: “Ahora es momento de dejar atrás lo sucedido y mirar hacia adelante”

La dura derrota de Alianza Lima ante River Plate dejó muy tocada a la hinchada blanquiazul, no solo por la goleada en sí, sino también por el rendimiento del equipo blanquiazul en la Copa Libertadores. Ante ello, una de las leyendas blanquiazules, Víctor ‘Pitín’ Zegarra, se mostró dolido por la situación, pero confía en que el plantel íntimo podrá levantarse.

“Tenemos que aprender de los errores cometidos para volver más fuertes. La derrota fue muy dura, nadie esperaba que se diera de esa manera, pero ahora es momento de dejar atrás lo sucedido y mirar hacia delante . Es muy importante que el equipo siga sintiendo el apoyo de la hinchada, que siempre está ahí y jamás abandona. Eso es el aliancismo”, comentó el exjugador en una entrevista con el club victoriano.

Alianza Lima es tercero del Apertura con 26 puntos. Foto: Alianza Lima

Asimismo, ‘Pitin’, quien ganó cinco títulos profesionales con Alianza, indicó que el equipo ha sufrido caídas similares en el pasado, pero que siempre han demostrado que son “el club más grande del Perú”. “ Es hora de estar más unidos que nunca: hinchas, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes … Todos juntos vamos a sacar esto adelante”, agregó.

Finalmente, Zegarra no duda que los dirigidos por Carlos Buston lograrán devolverle la alegría al hincha con un buen papel en la Liga 1. “Los muchachos son conscientes de lo ocurrido, no me cabe duda que ellos son los primeros que van a querer reivindicarse con el hincha. Hay que darles todo el respaldo para conseguir un nuevo triunfo en la Liga 1 ″.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga 1?

El equipo blanquiazul juega este lunes 30 de mayo ante Cienciano por la fecha 16 de la Liga 1. El partido está programado para las 7.30 p. m. en el Estadio Matute y tendrán transmisión de Gol Perú.