Renato Tapia: el 1º en llegar a Barcelona

El comando técnico de Ricardo Gareca no deja ningún detalle suelto de cara al partido más importante en el camino hacia a Qatar 2022. Y es que mientras un grupo de jugadores trabaja en Videna desde el lunes pensando en el repechaje, en Barcelona, España, ya comenzó a formarse el fortín bicolor de cara a este trascendental encuentro.

La selección peruana, a través de sus redes sociales, informó y mostró fotografías de Renato Tapia con la indumentaria de la Blanquirroja trabajando en un gimnasio. El equipo de todos confirmó que el jugador del Celta de Vigo ya inició su preparación para el duelo contra el ganador del cotejo de Australia y Emiratos Árabes que se jugará el próximo 7 de junio. Aunque primero la ′Bicolor′ sostendrá un amistoso internacional ante Nueva Zelanda que se jugará el 5 de junio en Barcelona.

El denominado capitán del futuro entrena en la ciudad catalana junto al preparador físico Edder Benites. El volante viajó a dicha ciudad tras culminar la temporada con su equipo.

“¡Una incorporación más! Renato Tapia es el primer futbolista de nuestra selección que se suma a los entrenamientos en Barcelona. El volante nacional trabajó junto al preparador físico Edder Benites”, dice el mensaje compartido por la FPF.

Tapia es uno de los titulares indiscutibles en el once del seleccionador Ricardo Gareca. Jugó 14 partidos en las Eliminatorias Qatar 2022 e hizo dos anotaciones.

Sin descanso

La selección peruana continuó este jueves con los entrenamientos en Videna y contó con los tres jugadores convocados de Sporting Cristal. Al grupo formado en los días anteriores se unieron Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Horacio Calcaterra, quienes quedaron liberados del cuadro celeste tras el partido de Copa Libertadores ante Flamengo.

Los tres jugadores realizaron trabajos de fuerza junto a Christian Ramos. Mientras que el resto del grupo practicó definición en el campo de juego.

Vale recordar que el grupo que está en Lima partirá desde el Hotel Hilton a las 7.30 p. m. hacia el aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo rumbo a Barcelona, ciudad que será la sede de los entrenamientos de la ‘Blanquirroja’ con miras al repechaje intercontinental.

El enmascarado. Abram lució máscara en el entrenamiento. Foto: difusión

Es por ello que el ‘Tigre’ deberá decidir hoy si finalmente Paolo Guerrero, quien entrena como invitado con la selección, tomará el avión rumbo a Europa. El Depredador se encuentra bien físicamente, ha sumado minutos de fútbol en partidos de práctica con la ′Bicolor′ y hasta anotó, por lo que su presencia en la delegación nacional no sorprendería a nadie. Decisión difícil para el estratega argentino.

La palabra

Gustavo Dulanto, zaguero peruano

“Me dijeron desde Videna que habían enviado la carta y que esté atento. También hablamos de cómo me sentía en un fútbol que aquí no conocían. No fui convocado, pero el fútbol es así”.