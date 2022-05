¿Se va la leyenda? Marcelo se refirió a la posibilidad de tener una estatua en el Madrid

En la previa del Real Madrid vs. Liverpool por la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará este sábado 28 de mayo, Marcelo, uno de los líderes blancos, se refirió a su sensación de cara a una nueva final: probablemente sea su último cotejo con la camiseta del máximo ganador de la ‘Orejona’.

En conferencia de prensa, el astro brasileño manifestó que hicieron lo necesario para llegar a la final contra los Red. “Hay muchísima ilusión. Jugamos hace mucho tiempo esta competición y sabemos lo importante que es tener la oportunidad de llegar a una final. La temporada es maravillosa y merecemos estar aquí”.

Como buen líder, el lateral izquierdo reconoció el gran aporte que viene realizando Karim Benzema en el equipo y resaltó su importancia. “Sabemos su liderazgo y calidad. No es solo este temporadón. Solo con su carácter y presencia ya ayuda muchísimo al equipo. No hace falta ni que hable. Hace un fútbol muy bonito”, manifestó.

Marcelo también fue consultado sobre su continuidad y si prefería una estatua o un nuevo contrato con el Real Madrid. “Todos saben mi pasión y amor por el club de mi vida. Cuando empecé, Fluminense me dio todo. No voy a decir aquí, ahora, nada. No hace falta una estatuta. Mi historia en el Real Madrid está hecha quedándome o no. Lo he dado todo y lo seguiré dando. Después de la final, veremos qué hacer”, puntualizó.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la final?

La gran final de la Champions League entre el Real Madrid y Liverpool se jugará este sábado 28 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Stade de France, en París. El encuentro será transmitido a través de la cadena ESPN y Star Plus.