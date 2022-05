La clave del éxito: así es la peculiar forma de comunicación de Luis Díaz con Klopp

A pocas horas del encuentro más esperado de toda la temporada, Real Madrid vs. Liverpool por la final de la UEFA Champions League, se resolvió el misterio de cómo se comunica la figura colombiana Luis Díaz y el técnico alemán Jürgen Klopp. De esta manera peculiar, ambos saben que todo marcha bien en el equipo.

La llegada del extremo colombiano a tienda Red fue positiva. Desde el primer momento, la relación de ‘Luchito’ con sus compañeros y el comando técnico fue genial. El recibimiento de Klopp fue importante y esto se ha visto reflejado en el campo de juego. Díaz viene brillando en el Liverpool y poco a poco se viene apoderando del once titular.

Si bien es cierto que el estratega alemán está fascinado con el cafetero, ambos no tienen una comunicación fluida por el tema del idioma. Klopp no habla español y Luis no habla inglés. Sin embargo, el intercambio de información se produce a través de los asistentes del técnico, quienes hablan portugués. Además, Thiago Alcántara, Adrián y Fabinho suelen ayudarlo.

¿Cómo se comunica Luis Díaz con Klopp?

En una entrevista para TNT Sports México, el colombiano contó cómo viene siendo su adaptación en el club y su forma de comunicarse con el DT alemán. “Para nadie es un secreto que no hablo el idioma (inglés). Entonces, para él, comunicarse conmigo, es muy difícil, porque no nos entendemos. Pero tiene asistentes que hablan portugués. El portugués se me hace mucho más fácil y tratamos de comunicarnos de esa manera. Y nada, cada juego o cada entrenamiento, nos saludamos con un abrazo y sabemos que todo está bien. Por esa parte bien. Ojalá pueda aprender el inglés rápido, estoy teniendo clases. Será un reto aprenderlo para poder comunicarme con mis compañeros y con Jürgen”, le contó el nacido en La Guajira.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la final?

La gran final de la Champions League entre el Real Madrid y Liverpool se jugará este sábado 28 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Stade de France, en París. El encuentro será transmitido a través de la cadena ESPN y Star Plus.