Periodista argentino minimiza a Melgar y dice que Racing debió comprar a River de Uruguay

La clasificación de FBC Melgar a octavos de final de la Copa Sudamericana aún genera malestar en Argentina, sobre todo a los hinchas de Racing, pues el pase del Dominó fue en parte porque la Academia perdió de forma inesperada en su cancha ante River Plate de Uruguay. En este sentido, el periodista y partidario de Racing Flavio Azzaro minimizó al cuadro rojinegro y señaló que los de Avellaneda debieron comprar el partido.

En un video colgado en su canal de Youtube, Azzaro empieza lamentándose por la eliminación de la escuadra argentina, hecho que describe como la peor humillación internacional de este club desde que lo sigue. Asimismo, minimizó al equipo de Néstor Lorenzo.

“Jugábamos la Libertadores y decíamos ‘bueno, no nos daba para la Libertadores, vamos a jugar la Sudamericana’, y juegas contra River de Uruguay y pasa Melgar. Juro por Dios que no sabía que existía Melgar”, señala.

Sin embargo, el momento más polémico se muestra cuando Azzaro sugiere que Racing debió pagar a los uruguayos para que se dejaran empatar, pues el resultado hubiera permitido a los argentinos quedar como líderes por un punto y avanzar a la siguiente fase.

“Sé que esto es políticamente incorrecto, pero, ¿cómo no compraste el partido, Racing?, ¿cómo no arreglaste este encuentro?, ¿cómo no arreglaste un cero a cero? (...) ¿Cuánto te daban por ganar este partido Racing? No sé, creo que cobrabas un millón de dólares, ¿no le podías dar 200.000 dólares a los uruguayos para que empaten cero a cero? Ni siquiera tenían que ir para atrás, (solo) no tenían que ganar”.

El periodista también lamentó la derrota de Racing en Arequipa por 3 a 1, que le terminó costando la clasificación a octavos. “No puedes quedar eliminado con Melgar, encima perdiste allá (Arequipa) con ellos”.