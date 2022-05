Paolo Guerrero no viajará a con la selección peruana y se quedará entrenando en la Videna

Entre muchas dudas y expectativas, finalmente Paolo Guerrero se quedará en Lima y no viajará junto a la selección peruana a España para el partido amistoso con Nueva Zelanda ni para el duelo de repechaje al Mundial Qatar 2022 contra Australia o Emiratos Árabes Unidos.

El ‘Depredador’ confirmó que no irá con el ‘equipo de todos’. Ricardo Gareca no llevará al futbolista de 38 años a Barcelona. Aunque el ‘Tigre’ no lo llamó en la lista de convocados, se especulaba que de igual manera podría ir con el grupo blanquirrojo. Sin embargo, esto no ocurrió, pero aún existe la posibilidad de que lo convoque el técnico argentino.

Paolo Guerrero se encuentra actualmente sin equipo. Foto: Instagram

Guerrero ha estado entrenando en la Villa Deportiva Nacional (Videna), incluso lo hizo con los demás seleccionados, con quienes disputó algunos partidos preparatorios y hasta marcó un gol. No obstante, esto no habría sido suficiente para Gareca, ya que no quiere apurar su regreso y espera que mejore completamente.

¿Cuándo será el Perú vs. Nueva Zelanda?

El cotejo amistoso enfrentará a dos selecciones que aún buscan su clasificación el Mundial Qatar 2022, ya que están en el repechaje. El partido Perú vs. Nueva Zelanda se realizará el domingo 5 de junio en el Estadio RCDE y está pactado para las 10.30 a. m. (hora peruana).

¿Cuándo es el repechaje de Perú?

La selección peruana aún está a la espera de su contendiente de la Confederación Asiática. La Bicolor esperará el resultado entre Australia y Emiratos Árabes Unidos para medirse con uno de los dos el 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora Perú) por el cupo al Mundial Qatar 2022.