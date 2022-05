Luis Díaz: de jugar en los barrios de Colombia a disputar la final de la Champions League 2022

Luis Díaz, además de ser el jugador mejor cotizado de Colombia en Transfermarkt, es probablemente el futbolista cafetero con mayor proyección en el balompié profesional. El extremo ahora es mundialmente conocido y será uno de los protagonistas en el Liverpool vs. Real Madrid por la final de Champions League, per, ¿cómo fue su historia?

Luis Diaz desde su llegada a Liverpool ha sido un jugador desequilibrante para el equipo de Klopp. Foto: AFP

Nacido en Barrancas, La Guajira, al norte de Colombia, Luis Fernando Díaz Marulanda vio la luz hace 25 años como descendiente de la etnia indígena Wayuu por parte de su abuela. Él creció jugando en el equipo local que era dirigido por su padre, donde ya mostraba destellos de su gran habilidad.

De acuerdo al portal de Conmebol, el colombiano fue descubierto a los 17 años por un cazatalentos y, junto a algunos de sus compañeros, viajó a Bogotá para ser parte del equipo nacional que afrontó la Copa América de Pueblos Indígenas, competencia en la que fue dirigido por el ‘Pibe’ Valderrama.

Aunque se menciona que vivió en la pobreza y sufrió de desnutrición, el diario El País aclara que no es verdad. “No es cierto. No hay dato médico que corrobore eso” , citan al kinesiólogo que lo trató en la selección indígena. Aunque era delgado, dicen que es porque aún no terminaba de desarrollarse.

Díaz luego formó parte de Barranquilla FC, equipo de segunda división que era filial de Junior, un grande del balompié cafetero. Le tomaron dos años para que, en 2017, sea considerado en el primer equipo y juegue en primera división. Es con el Tiburón que logra ganar la Copa Colombia, Torneo Finalización, la Superliga, el Apertura, y fue subcampeón de Sudamericana e, incluso, jugó la Copa Libertadores, donde enfrentó a Alianza Lima por la fase de grupos en 2018 .

Luis Díaz enfrentando a José Marina. Foto: GLR

Para el 2019, ‘Lucho’ fue fichado por el gigante portugués Porto, escuadra en la que supo ganarse un puesto y con la que obtuvo un total de cinco títulos en dos temporadas y media. Ahí, el guajiro jugó 145 partidos y anotó 41 goles, de los cuales uno de los más recordados es ante Manchester City en la edición 2020-21 de Champions, cuando arrancó por izquierda y superó a varios rivales en el camino para luego rematar cruzado y abrir el marcador en el Etihad Stadium.

Aunque ya había vestido la camiseta de la selección Colombia, fue en 2021 que tuvo la oportunidad de lucirse en la Copa América, competencia en la que disputó los 10 partidos y marcó dos tantos, justamente ante Perú en la definición del tercer puesto. No fue la primera vez, pues ya lo había hecho en el Nacional, cuando el Tricolor goleó 3-0 a la Blanquirroja por Eliminatorias.

Sin embargo, su país no pudo clasificarse y será una gran ausencia en el Mundial Qatar 2022. Curiosamente, uno de los factores de su eliminación fue la derrota en Barranquilla por 0-1 de parte de la Bicolor, duelo que resaltó la figura de Aldo Corzo, quien supo detenerlo y bloquearlo en varias ocasiones.

Aunque parecía que su carrera tocaba el pico más alto, llegó la oferta de Liverpool de Inglaterra, el cual lo contrató a finales de enero y ahí empezó otra historia. En los pocos meses que lleva, se ha ganado un puesto y el corazón de los hinchas por su entrega con la camiseta red, y ya suma dos trofeos: Carabao Cup, FA Cup y, aunque no pudo hacerse con la Premier, buscará obtener su primera copa continental en la final de Champions League contra Real Madrid en París.