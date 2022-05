Diego Maradona y la emocionante frase recreada con inteligencia artificial

Durante la presentación de un avión en homenaje a Diego Maradona, que viajará a la Copa del Mundo de Qatar 2022, se lanzó un video que recreó mediante la inteligencia artificial un emotivo mensaje donde aparece la máxima figura argentina de fútbol.

En una versión de Diego Maradona en el Mundial México 86, la agencia creativa Genosha mostró una secuencia que conmovió al público asistente al evento. Una voz muy parecida a la que tenía después de su retiro fue replicada por un sintetizador de computadora.

“Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Y sí, no les voy a mentir, estoy ilusionado con el próximo Mundial, como todos ustedes. Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86, nos lo merecemos. Nos lo merecemos, muchachos. Y les pido un favor: no me olviden, porque yo a ustedes los llevo en mi corazón”, fue el emocionante mensaje recreado por un avatar de Diego Maradona.

Por su parte, Martín Rabaglia, CEO de Genosha y autor intelectual de la creación audiovisual del popular ‘D10S’, explicó que este proyecto es un delirio logístico, de imagen, sonido, iluminación, curaduría visual y auditiva.

“El documental despertó un interés enorme en mí sobre la vida de Diego. Además, me ayudó mucho a pensar qué tiene para contar Diego y cómo armar la interactividad entre el avatar y la persona. Llegado el día de la presentación, logramos un resultado del cual estoy orgulloso, porque la experiencia es tal cual la imaginamos. El avatar del Diego es un teaser, pero día a día lo vamos a entrenar para que tenga más contenido y mayor interacción. Ya lo que es la locura está lograda y el desafío completo”, precisó Rabaglia.