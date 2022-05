Comité Olímpico Peruano: unidos por el deporte

Tras el éxito de la delegación peruana en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, La República conversó con el presidente del COP, Renzo Manyari, quien nos dio detalles del presente y futuro del ente que dirige.

Se superó el número de medallas (36) presupuestado en Rosario, ¿a qué se atribuye eso?

Cuando nos dan el balance previo a los Juegos, no nos dicen de qué color es la medalla, finalmente es el esfuerzo de los deportistas y todo el trabajo que se hace detrás de ellos que trajo como consecuencia esta alegría para el Perú. Este es un trabajo que viene desde el 2016 con miras al 2019 y que ahora tiene sus frutos. Lo ideal es no cortar esto.

Escuchar el himno peruano en más de una ocasión es un recuerdo imborrable...

Es un cúmulo de emociones, no puedo negar que se me cayó una lágrima en más de una ocasión. La medalla de oro de Franchesco Elizalde (levantamiento de pesas -67 kg) fue una mezcla de sensaciones porque compitió con el codo lesionado y verlo cargar el peso que cargó es muestra de lo que significa el deporte olímpico para estos chicos.

Ahora vienen los Juegos Bolivarianos en Valledupar (24 de junio al 5 de julio), ¿qué expectativas?

Si bien es un Bolivariano de mayores es importante que estén presentes estos chicos que han demostrado que son la nueva generación del deporte en Rosario y Cali. Hay un tema en cuanto a lo administrativo y el tema presupuestal que podría ser un inconveniente para que algunos chicos puedan viajar. Es un tema que se está hablando con el IPD y que esperemos tenga una pronta solución. Ya con eso podríamos tener el número exacto que debe ser una delegación histórica en un Bolivariano, y presupuestar los logros.

¿Ayacucho tiene asegurada la sede de los Juegos Bolivarianos 2024?

No se había presentado la carta de garantía por parte del Gobierno a ODEBO ni el pago de 50.000 dólares por la plaza, pero el congresista Germán Tacuri y el presidente Pedro Castillo me llamaron para asegurarnos el respaldo. Eso no quedará ahí, pues la primera semana de junio habrá una ceremonia para la entrega de oficial del documento y el presidente recibirá a un grupo de deportistas ayacuchanos. Además, se espera su presencia en la despedida de la delegación nacional que viajará a Valledupar. Queda claro que el Gobierno se está involucrando con el deporte y lo importante que es para la sociedad.

¿Cuál es la situación actual del COP?