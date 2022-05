Champions League: ¿cuál es el equipo con más subcampeonatos en el torneo?

“Ganar no es lo más importante, es lo único. Ser segundo no vale la pena. ¿Sabes quién pisó América después de Cristóbal Colón? Yo no”. Esta es una de las frases históricas de Carlos Salvador Bilardo, técnico campeón del mundo en México 1986. A puertas de una final de Champions League, es imposible que esta premisa no cobre relevancia.

Con el Real Madrid vs. Liverpool a la vuelta de la esquina, resulta imposible no repasar datos históricos sobre la Champions. Uno de ellos es saber qué equipo es el que más finales perdió. Se trata de la Juventus, la escuadra más ganadora de Italia, pero a la que le cuesta llevar esa superioridad fuera de su país.

El cuadro bianconero ha disputado nueve finales a lo largo de su historia, de las cuales perdió siete. Solo ganó en las ediciones 1984-1985 frente a Liverpool y la de 1995-1996 ante Ajax de Países Bajos .

¿Los siete pecados?

Justamente fue el Ajax el equipo que venció a la Juventus en la primera final a la que clasificaron los de Turín. El cotejo disputado en el Estadio Rajko Mitic terminó a favor del cuadro ‘tulipán’ por la mínima diferencia. El único tanto del encuentro fue del neerlandés Johnny Rep a los 4′.

El 25 de mayo de 1983, el Hamburgo derrotó a la ‘Juve’ por 1-0 en el Estadio Olímpico de Atenas. Felix Magath fue el autor del gol del triunfo del conjunto alemán a los 8′. Luego llegaron dos finales consecutivas en las que el elenco bianconero no pudo alzar la ‘Orejona’.

En 1996-1997, perdieron 3-1 frente al Borussia Dortmund en el Estadio Olímpico de Múnich. Un año después el traspié del equipo dirigido por Marcello Lippi fue ante el Real Madrid. El Ámsterdam Arena presenció el tanto de Predrag Mijatović que sentenció un nuevo subcampeonato de la Juventus.

Cristiano Ronaldo marcó dos tantos en la final de la Champions 2016-2017. Foto: difusión.

Seis años después, en la temporada 2002-2003, otra vez el italiano Lippi se quedó a poco de levantar el trofeo de la Champions. Tras empatar sin goles ante el AC Milan en los 120′, los turinenses cayeron por 3-2 en definición por penales .

Los otros dos subtítulos fueron bajo la tutela de Massimiliano Allegri. En 2014-2015, los bianconeri perdieron 3-1 ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Berlín. Dos años después cayeron con el clásico rival de los culés: el Real Madrid. En el Millennium Stadium de Cardiff, la ‘Vieja señora’ perdió 4-1 contra los merengues.