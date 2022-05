HOY EN VIVO Celtics vs. Miami Heat: ver el sexto juego de los play-offs de la NBA 2022

Celtics vs. Miami Heat EN VIVO se miden HOY, 27 de mayo, por el sexto juego de los play-offs de la NBA 2022 en el TD Garden de Massachusetts. El duelo está programado para iniciarse desde las 7.30 p. m. (hora Perú) y contará con la transmisión ONLINE de Star Plus. Asimismo, podrás ver la tabla en vivo vía La República Deportes.

Celtics vs. Miami Heat: ficha del juego

Partido Celtics vs. Miami Heat ¿Cuándo juegan? HOY, 27 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? TD Garden ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Celtics vs. Miami Heat por las Finales de Conferencia de NBA?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver Celtics vs. Miami Heat EN VIVO?

Celtics vs. Miami Heat en Perú: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Estados Unidos: ESPN, NBA TV y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Argentina: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Bolivia: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Chile: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Colombia: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Ecuador: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en México: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Paraguay: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Uruguay: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en Venezuela: Star Plus y NBA League Pass

Celtics vs. Miami Heat en España: Movistar +, NBA League Pass.ywhere, Sky HD.

¿Cómo ver Celtics vs. Miami Heat ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boston Celtics vs. Miami Heat por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Celtics vs. Miami Heat?

El lugar donde se disputará el Celtics vs. Miami Heat por el sexto juego de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2022 es en el TD Garden, ubicado en la ciudad de Miami, Massachusetts, Estados Unidos.