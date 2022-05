Paolo Guerrero anotó de nuevo en amistoso

“En la medida que nosotros veamos que está bien, con fútbol y tenga un equipo, haremos un monitoreo de todo. Estamos pendientes de él. Lo que no queremos es alterar su recuperación. Nos jugamos todo, queremos contar con los mejores en todo aspecto”, señaló Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero en la conferencia de prensa donde anunció a los convocados para el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje. El ‘tema Paolo’ era inevitable. La posibilidad de llevar al máximo goleador en la historia de la selección peruana a Qatar estaba latente. Era real. De hecho, lo sigue siendo.

Ayer, en la Videna, el ‘Depredador’, cuatro sparrings de la Sub-20 y seis convocados de la selección adulta (Raziel García, José Carvallo, Aldo Corzo, Pedro Aquino, Alex Valera y Miguel Araujo) disputaron un partido de práctica ante la reserva de Alianza Lima, el cual ganaron por un resultado de 3-1. Paolo, que disputó el primer tiempo del amistoso (35 minutos), se hizo presente en el marcador con una anotación desde el punto penal. El ‘Tigre’ estuvo presente y quedó muy conforme con lo realizado por el excapitán de la ‘Blanquirroja’. El resto del comando técnico y médicos también.

“Me siento feliz por estar jugando nuevamente, compartiendo campo con mis compañeros, entrar en esta nueva rutina de entrenamiento, partidos de práctica. Yo no he hablado con el ‘profe’. Ellos saben que yo estoy entrenando nada más. Él ya dio la convocatoria. Prácticamente los ayudo y yo me entreno para mantenerme bien. Les voy a hacer barra a mis compañeros. Todo el país está a la expectativa de lo que va a ser este partido y esperemos que clasifiquemos al Mundial, que es lo más importante”, señaló el atacante a su salida del complejo ubicado en San Luis.

En general, las sensaciones respecto a la recuperación de Guerrero son positivas, por ello se le seguirá evaluando hoy día, y mañana, a más tardar, Gareca y sus colaboradores decidirán si es que el ‘9′ acompaña a la selección a Barcelona, sede del campamento, antes del decisivo choque frente al ganador del Emiratos Árabes Unidos vs. Australia. No deja de ser una decisión arriesgada, puesto que el ‘9′ no tiene minutos oficiales desde el 7 de octubre del año pasado, cuando Perú superó por 2-0 a Chile en el Nacional por la fecha 11 de las eliminatorias. Aquella vez ingresó a los 62 minutos, en reemplazo de su amigo y posible futuro compañero Jefferson Farfán.

Guerrero no juega vistiendo la blanquirroja desde octubre del 2021. Foto: FPF

¿Regresa a Matute?

Y es que Alianza ha vuelto a abrirle las puertas a Paolo Guerrero, pensando en el Clausura que se avecina. El buen estado de la rodilla derecha del delantero hace pensar, en tienda blanquiazul, que no que no ocurrirá lo mismo que con la ‘Foquita’, quien todavía no debuta en este 2022. “Estoy buscando lo mejor. En Alianza entraron en contacto conmigo. Estamos viendo. No lo descarto. Tengo que ver propuestas. Alianza sería un sueño, por ser hincha, por todo lo que significa para mí”, confesó el ‘Depredador’.

