[En Vivo] Melgar vs. Cuiabá HOY: hora y canal de TV para ver el partido por Copa Sudamericana

VER Melgar vs. Cuiabá EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 26 de mayo, desde las 5.15 p. m. (hora de Perú) por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2022. El enfrentamiento se disputará en el estadio Monumental de la UNSA y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Melgar vs. Cuiabá: ficha del partido

Partido Melgar vs. Cuiabá ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 26 de mayo ¿A qué hora juegan? 5.15 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de la UNSA

Melgar vs. Cuiabá: la previa

Ganar y esperar. La dolorosa derrota de Melgar ante Racing complicó las chances del conjunto peruano de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron aprovechar el hombre de más en Argentina y la caída los dejó en la segunda casilla con 9 puntos y a tres del líder. De esta manera, los rojinegros deben imponerse ante Cuiabá en Arequipa y esperar que los de Fernando Gago pierdan ante River Plate de Uruguay.

Por su parte, la escuadra brasileña no tiene opciones de acceder a la siguiente instancia del certamen y buscará cerrar de la mejor manera su participación.

Copa Sudamericana - tabla de posiciones grupo B

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cuiabá por la Copa Sudamericana 2022?

En Perú, el Melgar vs. Cuiabá se podrá seguir desde las 5.15 p. m. (7.15 p. m. de Brasil). Conoce a qué hora empieza dependiendo del país en el que te ubiques.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

México: 5.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver Melgar vs. Cuiabá EN VIVO?

En Perú, el Melgar vs. Cuiabá se podrá ver por el canal DirecTV Sports. Para el resto de Sudamérica hispanohablante el encuentro irá por la señal de Star Plus.

Perú: DirecTV Sports, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver Melgar vs. Cuiabá por DirecTV Sports o DirecTV Sports+.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Melgar vs. Cuiabá ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Melgar vs. Cuiabá por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV, o Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Cuiabá: alineaciones probables

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Alexis Arias, Horacio Orzán, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. DT: Néstor Lorenzo.

Cuiabá: Joao Carlos; Joao Lucas, Alan Empereur, Marllo, Uendel; Felipe Marques, Cristian Rivas, Pepe, Valdivia; Alesson y Jenison. DT: Luiz Fernando Iubel.

¿Dónde se jugará el partido de Melgar vs. Cuiabá?

El lugar donde se disputará el Melgar vs. Cuiabá por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022 es el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad y región de Arequipa, Perú. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.