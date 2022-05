[En Vivo] Libertad vs. The Strongest: ¿a qué hora juegan el partido por la Copa Libertadores?

Libertad vs. The Strongest EN VIVO se enfrentan este jueves 26 de mayo por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El encuentro arrancará a las 5.00 p. m. (hora de Perú), en el Estadio Dr. Nicolás Léoz, vía ESPN y Star Plus. Si deseas seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles, ingresa a La República Deportes.

Libertad vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Libertad vs. The Strongest Fecha Jueves 26 de mayo Hora 5.00 p. m. (hora de Perú) Canal ESPN y Star Plus Estadio Estadio Dr. Nicolás Léoz

¿A qué hora juegan Libertad vs. The Strongest?

En Paraguay y Bolivia, la hora de inicio de este Libertad vs. The Strongest será a las 6.00 p. m. (5.00 p. m. de Perú). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 27).

¿Qué canal transmite Libertad vs. The Strongest?

Salvo Argentina, en Sudamérica el Libertad vs. The Strongest irá por la señal de TV de Fox Sports 2.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Star Plus y ESPN

Chile: Star Plus y ESPN

Ecuador: Star Plus y ESPN

Paraguay: Star Plus y ESPN

Perú: Star Plus y ESPN

Uruguay: Star Plus y ESPN

Venezuela: Star Plus y ESPN

¿Cómo ver Libertad vs. The Strongest por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Libertad vs. The Strongest por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Libertad vs. The Strongest: últimos partidos

Libertad vs. The Strongest: posibles alineaciones

Libertad : Ignacio Don; Matías Espinoza, Alexander Barboza, Diego Viera, Iván Piris; William Mendieta, Hernesto Caballero, Marcelo Díaz, Héctor Villalba; Roque Santa Cruz, Bautista Merlini.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Diego Wayar; Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Juan Aponte; Yvo Calleros, Fernando Saucedo, Luciano Ursino, Bautista Cascini, Gabriel Esparza, Martín Prost.

¿Dónde juegan Libertad vs. The Strongest?

El duelo entre Libertad vs. The Strongest tendrá lugar en Estadio Dr. Nicolás Léoz, ubicado en Asunción, Paraguay y con una capacidad para 10.100 espectadores.

Tabla de posiciones del grupo B