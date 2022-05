¿Dónde ver el partido Corinthians vs. Always Ready por la Copa Libertadores?

Ver Corinthians vs. Always Ready EN VIVO y EN DIRECTO HOY, jueves 26 de mayo, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Neo Química Arena de la ciudad de Sao Paulo.

¿Cómo llega Corinthians ante Always Ready?

El ‘Timao’ llega a la sexta y última jornada de la serie en segunda posición, igualado a 8 puntos con el Deportivo Cali y con un punto más que Boca Juniors, tercero. El equipo boliviano es colista con 4 unidades. Asimismo, el club brasileño quiere vengarse de la derrota sufrida en La Paz, en la primera jornada del grupo.

Con un saldo de goles inferior al Deportivo Cali, el Corinthians buscará una goleada para poder revertir la estadística y finalizar en primer lugar en el caso que los colombianos ganen en su visita al xeneize. El primero del grupo jugará el partido de vuelta de octavos de final de local.

¿Cómo llega Always Ready ante Corinthians?

Always Ready llega más pendiente de los cuartos de final del campeonato boliviano que disputará este domingo 29 de mayo contra el Palmaflor que de intentar buscar el milagro de ganar en Sao Paulo.

El conjunto de El Alto encadena dos derrotas seguidas, contra Deportivo Cali (3-0) en la Libertadores la semana pasada y contra el Universitario de Vinto (2-1), el pasado domingo, en la última jornada de la fase regular del campeonato boliviano, donde logró la cuarta ubicación de su grupo, con 19 puntos en 16 encuentros.

Con información de AFP.

Corinthians vs. Always Ready: ficha del partido

Corinthians vs. Always Ready Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 26 de mayo ¿Dónde? Neo Química Arena de Sao Paulo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana)

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Always Ready por la Copa Libertadores?

¿Dónde ver Corinthians vs. Always Ready EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Qué canal es ESPN 4?

¿Cómo ver Corinthians vs. Always Ready ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Corinthians vs. Always Ready por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Corinthians vs. Always Ready?

Para acceder a Star Plus y ver el Corinthians vs. Always Ready, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Corinthians vs. Always Ready: alineaciones probables

Corinthians : Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito y Júnior Moraes. DT: Vitor Pereira.

: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito y Júnior Moraes. DT: Vitor Pereira. Always Ready: Galarza; Valda, Martínez, Claure, Añazgo; Blanco, Mamani, Cortés, Borja; Torres y Ramallo. DT: Eduardo Villegas.

¿Dónde se jugará el partido de Corinthians vs. Always Ready?

El lugar donde se disputará el Corinthians vs. Always Ready de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es en el Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Barcelona.