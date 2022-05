HOY Boca Juniors vs. Deportivo Cali EN VIVO EN DIRECTO | Los equipos se enfrentarán este jueves 26 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo del canal ESPN y la plataforma streaming Star Plus. También podrás seguirlo a través del Facebook Watch de Conmebol y la web de La República Deportes.

Boca Juniors y Deportivo Cali se juegan la clasificación en su grupo. El Xeneize se encuentra en la tercera casilla con 7 puntos, mientras que los azucareros marchan en el primer lugar con 8 unidades. Por otro lado, Corinthians está en el segundo con 8 puntos.

En Vivo: PREVIA Boca Juniors vs. Deportivo Cali 10:25 Conoce a los clasificados a los octavos de final A falta de unos cuantos partidos para definir a todos los convocados a los octavos de final, te presentamos los 12 equipos que ya consiguieron un boleto para esta instancia. 🙌 ¡Los 1⃣2⃣ equipos ya clasificados a los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores!



🇦🇷 @RiverPlate, @EdelpOficial, @ColonOficial, @CATalleresdecba, @Velez.



🇧🇷 @Palmeiras, @Flamengo, @Atletico, @FortalezaEC.



🇨🇴 @cdtolima.



🇪🇨 @CSEmelec.



🇵🇾 @CCP1912oficial.#GloriaEterna pic.twitter.com/jlZSHW0c5o — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2022 09:54 Convocados del Deportivo Cali El cuadro Azucarero presentó la lista de convocados que jugarán ante Boca Juniors, por la última fecha de la Copa Libertadores. 📋 Los jugadores que afrontarán el partido por la sexta fecha de la Copa Conmebol @Libertadores.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/JANuQHbfYP — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) May 26, 2022 08:37 Boca Juniors jugará sin Luis Advíncula No todo es alegría para el Xeneize porque esta semana se lesionó el lateral derecho titular, el peruano Luis Advíncula. Nicolás Figal y Marcelo Waigandt son las opciones que maneja el entrenador, Sebastián Battaglia, para reemplazarlo. 07:24 Últimos duelos del Boca y Deportivo Cali A continuación podrás ver el historial de partidos con el que llegan Boca Juniors y Deportivo Cali a esta decisiva jornada por la Copa Libertadores. 07:03 Boca Juniors jugará su primer partido como campeón Luego de haberle ganado la final de la primera etapa de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Boca Juniors jugará ante Deportivo Cali su primer partido como campeón nacional y buscará sacarle brillo a su copa logrando el triunfo que le permita seguir avanzando en la Libertadores 2022. 07:01 Boca Juniors se juega la clasificación frente a Deportivo Cali Con una situación complicada en la tabla del Grupo E de la actual edición de la Libertadores, el cuadro xeneize necesita de un triunfo para poder clasificarse a los octavos de finales, dado que, debido a la puntuación presentada por Corinthians y Deportivo Cali, ambos empatados con 8 puntos, un empate sería insuficiente. 23:51 ¿Qué canales transmiten el Boca Juniors vs. Deportivo Cali? En Sudamérica, estas son las señales encargadas de televisar el partido por la última fecha del Grupo E. - Argentina: Fox Sports - Bolivia: ESPN - Chile: Fox Sports 1 - Colombia: ESPN - Ecuador: ESPN - Paraguay: ESPN - Perú: ESPN - Uruguay: ESPN - Venezuela: ESPN 22:28 ¿Cuántas veces se han enfrentado? Boca Juniors y Deportivo Cali se han enfrentado en 11 ocasiones. El Xeneize triunfó en 5 oportunidades, la Amenaza Verde en 2 e igualaron en 4 oportunidades. 21:35 ¿Cómo andan ambos equipos en el Grupo E? Deportivo Cali es líder del grupo con 8 puntos, mientras que Boca Juniors es tercero con 7. Ambos equipos luchan, junto a Corinthians (8), por quedarse con los dos primeros puestos y clasificar a octavos de final. 21:18 El Xeneize celebra el cumpleaños de Juan Ramírez En su redes sociales, el conjunto argentino publicó un video donde el plantel felicita al volante argentino por sus 29 años. 🥳🎂💙💛💙 @juan_ramirez_11 pic.twitter.com/VSEIXNsr91 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 26, 2022 20:12 Disfruta la intimidad del plantel xeneize En la previa del Boca vs. Deportivo Cali, los xeneizes te invitan a vivir la intimidad del plantel. Disfruta del video publicado en sus redes sociales. 🎥 Vení, pasá, disfrutá de toda la intimidad del plantel previo al encuentro de mañana frente a Deportivo Cali 😀#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/IzpH9gbZLO — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 26, 2022 17:49 ¡Así están las posibilidades de Boca Juniors y Deportivo Cali! Boca Juniors solo necesita la victoria para sellar su clasificación a octavos de final. Por su parte, a Deportivo Cali le basta con un empate para seguir en la máxima competencia del continente. ¡PARTIDAZO! 17:34 ¡Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. Deportivo Cali! Boca Juniors: Agustín Rossi, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra - Cristian Medina, Jorman Campuzano, Sebastián Villa - Óscar Romero - Eduardo Salvio, Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia. Deportivo Cali: Guillermo de Amores - Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Christian Mafla - Andrés Balanta, Sebastián Leyton - Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Yony González - Agustín Vuletich. DT: Rafael Dudamel. 14:37 ¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Deportivo Cali ? El encuentro entre Boca Juniors vs. Deportivo Cali se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, es un estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Boca Juniors, ubicado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 14:35 ¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Deportivo Cali? En territorio peruano, Boca Juniors vs. Deportivo Cali se iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región. - Paraguay: 8.00 p. m. - Perú: 7.00 p. m. - Colombia: 7.00 p. m. - Ecuador: 7.00 p. m. - Bolivia: 8.00 p. m. - Chile: 8.00 p. m. - Venezuela: 8.00 p. m. - Argentina: 9.00 p. m. - Brasil: 9.00 p. m. - Uruguay: 9.00 p. m. 14:34 MIRA AQUÍ EN VIVO Boca Juniors vs. Deportivo Cali Ambos equipos se enfrentarán por la última fecha de la Copa Libertadores 2022 este jueves 26 de mayo. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de ESPN y STAR Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes. 14:32 ¡Empezó la previa del Boca Juniors vs. Deportivo Cali! ¡Bienvenidos a la previa del Boca Juniors vs. Deportivo Cali! AQUÍ podrás seguir las últimas noticias y el partido EN VIVO por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores 2022.

Boca Juniors vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Jueves 26 de mayo ¿Dónde? La Bombonera ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y Facebook Watch

Boca Juniors, que el domingo se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, recibirá este jueves en la Bombonera a Deportivo Cali en la sexta y última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores obligado a ganar para clasificarse para los octavos de final.

Los colombianos lideran la zona con ocho puntos y +4 de diferencia de gol, seguidos por Corinthians con la misma puntuación y +1 de diferencia de gol.

El Xeneize está tercero con siete puntos y el cuarto es Always Ready, que sumó cuatro unidades.

Hay una combinación muy poco probable de resultados que colocaría a Boca Juniors en octavos simplemente empatando.

Si argentinos y colombianos igualan y Always Ready golea a Corinthians en Brasil, los brasileños quedarían con la misma cantidad de puntos que el Xeneize y la clasificación se definiría por la diferencia de gol.

Por su parte, los bolivianos consiguieron los cuatro puntos como locales (2-0 ante Corinthians y 2-2 ante Deportivo Cali), pero perdieron los otros encuentros (2-0 y 0-1 ante Boca Juniors y 3-0 ante Deportivo Cali). Boca Juniors llega motivado tras consagrarse este domingo campeón del torneo argentino al ganarle por 3-0 a Tigre en la final.

Con información de EFE.

