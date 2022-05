Champions League: Liverpool no deja nada al azar

Liverpool no deja nada al azar en su obsesión por conseguir la sétima Champions League en su historia, tan es así que trabaja pensando en el duelo del sábado ante Real Madrid en París bajo un moderno sistema de neurociencia.

Los jugadores entrenaron conectados a los electrodos que miden el estado del cerebro durante los entrenamientos y analiza dónde hace énfasis el jugador al golpear, si se distrae o no y al mismo tiempo analiza la concentración del mismo en un balón parado. Esto fue provisto por el Dr. Niklas Hausler de Neuro11. No cabe duda de que no desean dejar nada a la suerte en este trascedental cotejo que se jugará en el Stade de France de Saint-Denis.

Quien habló tras la práctica fue Luis Díaz, quien está listo para ser titular y se muestra motivado por los reconocimientos recibidos en la previa del partido más importante de la temporada. El colombiano dejó claro que será un partido difícil.

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución”, dijo para luego resaltar el juego de la Casa Blanca: “Es una final de Champions y las finales se juegan, se corren y se da el todo por el todo, porque sabemos que es un solo partido. Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene”.

Thiago Alcántara es la gran duda en el equipo de Jürgen Klopp por lesión, mientras que Van Dijk, Fabinho y Salah volvieron a entrenar.