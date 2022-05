Waldir responde a sus detractores: “Que salgan al frente a explicar esta vergüenza”

No se guardó nada. La humillante derrota de Alianza Lima ante River Plate en Argentina por Copa Libertadores generó diversas reacciones. Apenas culminó el compromiso, uno de los primeros en salir a cuestionar el desempeño del elenco blanquiazul fue el histórico goleador Waldir Sáenz.

‘Wally’ criticó el accionar de algunos hinchas íntimos, quienes defendieron durante las últimas semanas a los integrantes del plantel, y consideró que el desenvolvimiento del equipo de Carlos Bustos en el Monumental de Buenos Aires fue una vergüenza.

“Por favor, no me llamen, no me escriban. Ahora que salgan esos que son hinchas que me atacan en las redes sociales. A ellos escríbanles, que salgan al frente los que ustedes tapan y defienden (Hernán Barcos) a explicar esta vergüenza. Ellos que salgan”, manifestó en el programa PBO Campeonísimo.

Como se recuerda, el exfutbolista de 49 años y Hernán Barcos se encuentran envueltos en un enfrentamiento mediático debido a los comentarios del exartillero sobre la interna del plantel y su rendimiento en la Liga 1. Esto generó opiniones divididas en varios sectores y algunos tomaron partido a favor del ‘Pirata’.