Alianza Lima perdió 8-1 ante River Plate en el Estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. En este duelo, Julián Álvarez anotó seis goles y fue la gran figura de los Millonarios. Ante ello, diversos medios de Europa se rindieron ante el atacante argentino.

El diario inglés The Sun destacó la actuación del futbolista de 22 años y lo compararó con Erling Haaland, con quien compartirá equipo en el Manchester City desde la próxima temporada. “¿Quién necesita a Haaland? La nueva estrella Manchester City, Julián Álvarez, hace historia con seis goles en un partido y rompe un récord de 121 años”, tituló.

Por su parte, L’Équipe, de Francia, resaltó el récord que alcanzó el artillero albiceleste en el partido contra los blanquiazules. “El delantero de River Plate Julián Álvarez anotó seis goles en la victoria en Argentina por 8-1 sobre el Club Alianza Lima de Perú, igualando un récord que data de 1985″, publicó.

Finalmente, Corriere dello Sport, de Italia, indicó que Álvarez hizo historia con la escuadra de la franja. “Álvarez entró en la historia de los Millonarios al llevarse dos balones a casa en el 8-1 a Alianza Lima en la Copa Libertadores : seis goles para él. Ningún jugador en los 121 años de historia de River había podido hacer lo mismo”, escribió.

Hernán Barcos se pronunció sobre la goleada sufrida ante River

El plantel de Alianza Lima llegó a Lima traes caer goleado ante River Plate. Durante su arribo, Hernán Barcos se refirió a este resultado y le mostró todo su respaldo al técnico Carlos Bustos.