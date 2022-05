Prensa argentina se burla del CM de Alianza Lima: “Solo llegó al primer tiempo”

Luego de la humillante derrota de Alianza Lima por 8-1 ante River Plate por la última fecha de la Copa Libertadores 2022, la prensa argentina se burló del Community Manager de la escuadra íntima, quien publicó las incidencias del partido solo hasta el primer tiempo.

Los dirigidos por Carlos Bustos mostraron su peor versión en la historia del torneo continental. Encajó la mayor goleada en su vida deportiva, superó el 7-1 de Cruzeiro en la Copa Libertadores 1976. Además, alargó la racha negativa de 29 encuentros sin ganar en el torneo.

Tras este resultado, el medio TNT Sports Argentina realizó una publicación burlándose del encargado de las redes sociales de Alianza Lima porque no publicó más después de finalizar el primer tiempo con un 3-0 en contra. “Parece que el CM de Alianza Lima solo llegó al primer tiempo”, remarcaron, y acompañaron el mensaje con un emoji de risa.

Burla argentina. Foto: TNT Sports

El Community Manager de los íntimos, posterior al encuentro, borró todas las publicaciones en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Esto generó que las burlas de los cibernautas se multiplicaran.

Waldir Sáenz salió al frente