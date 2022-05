¡Muy molesto! Pedro García afirma que jugadores tienen que “agarrarse a golpes” tras un 8-1

La vergonzosa derrota de Alianza Lima por 1-8 a manos de River Plate por la última fecha de la Copa Libertadores 2022 sigue generando reacciones de indignación y molestia debido al papel desarrollado del cuadro blanquiazul. Esta vez, el periodista Pedro García tuvo un comentario ácido sobre los jugadores.

En el programa deportivo “Al ángulo” de Movistar Deportes se motivó en un debate entre los panelistas sobre qué sucedió con el club de La Victoria. Diego Rebagliati fue muy incisivo en que un equipo no se puede dejar golear así y no tener rebeldía. “Alianza solo hizo ocho fouls, esto no es ‘cacha’, pero hizo tantas faltas como goles en contra. Álvarez quiere jugar el mundial y hoy (ayer) se hizo un picnic, no le hicieron una sola falta, no lo arañaron”, apuntó.

Los dirigidos por Carlos Bustos no pusieron resistencia a los goles del Millonario. Tanto por las bandas como por el medio, la defensa íntima era superada constantemente. A pesar de que Ángelo Campos cometió un blopper, si no habría sido por él, Alianza Lima hubiera sufrido una goleada aún mayor.