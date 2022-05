Alianza Lima vivió este último miércoles una de sus peores derrotas en la historia de la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul perdió 8-1 ante River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires y alargó a 29 los partidos sin ganar en el máximo torneo sudamericano de clubes. Ante ello, el periodista peruano Diego Rebagliati criticó duramente al cuadro íntimo y pidió que no se compare esta goleada con otros equipos peruanos.

“Por qué hoy sí ‘psicoanalizamos’ al fútbol peruano y el otro día que Melgar perdió entramos a hablar puntualmente de sus errores: de que si la debieron rechazar mejor o si los cambios de Lorenzo estuvieron bien. En el caso de Sporting Cristal lo matamos a Mosquera porque dijo algunas cosas. Todos los partidos que perdió el cuadro celeste solo fue por un gol. Nadie estuvo cerca de golearlo. Lo de Cristal es un desastre, pero nadie le metió ocho″, señaló en el programa “Al Ángulo”.

Asimismo, el exfutbolista se mostró sorprendido por la poca reacción de Alianza ante el juego de Julián Álvarez, quien se llevó dos balones a su casa gracias a su seis goles.

“Si en el camino te meten ocho o ves que te meten ocho, a un jugador que te mete seis goles no puedes hacerle cero faltas . Al segundo gol lo agarras a Julián Álvarez, te le acercas al oído y le dices: ¿Tú quieres jugar en el Manchester City? Bueno ándate a jugar a la otra esquina porque te voy a destrozar. Por acá no vuelves a pasar. Así termines con 25 fouls y tres tarjetas rojas. Ahí, por lo menos le pones un poquito de ‘huevos’”, comentó.

“Alianza solo hizo ocho fouls, esto no es ‘cacha’, pero hizo tantas faltas como goles en contra. Álvarez quiere jugar el mundial y hoy (ayer) se hizo un picnic, no le hicieron una sola falta, no lo arañaron. ¿Así puedes jugar la Copa Libertadores? No hay manera”, finalizó.