Wilder Cartagena sobre Emiratos Árabes Unidos: “Le va mejor en ataque que en defensa”

Este 13 de junio, la selección peruana afrontará el repechaje ante el representante de Asia, que saldrá del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. A pocos días de este decisivo encuentro, el mediocampista Wilder Cartagena se refirió al segundo posible rival del que resaltó la velocidad de sus futbolistas.

“Son jugadores rápidos, como todo equipo de acá, pero también tiene problemas atrás que se pueden aprovechar. Sin duda adelante tienen jugadores que hay que tener cuidado. Me ha tocado ver un partido de su selección y creo que adelante tiene jugadores interesantes”, declaró a Movistar Deportes.

El jugador que milita en el Al-Ittihad Kalba SC de la liga de ese país conoce a varios de sus seleccionados. Incluso algunos son sus compañeros de equipo.

“Hay un brasilero nacionalizado llamado Caio, quien es un jugador interesante y juega de centroatacante (...) Fabio Lima era un jugador que movía los hilos del equipo. Es otro brasilero nacionalizado, pero está lesionado, no va a jugar todo el año, así que por ahí también pierden mucho”, sostuvo.

Piensan en Australia

En esta misma línea, Wilder Cartagena señaló que en el país no piensan mucho en el posible compromiso ante la selección peruana, ya que primero deberán enfrentar a Australia, el martes 7 de junio.