Palacios sobre comparación con Cueva: “No me hubiera gustado que me comparen con Cueto o Uribe”

Prioridades. La selección peruana tuvo un gran cierre de las eliminatorias y en las próximas semanas tendrá que afrontar el repechaje al Mundial Qatar 2022. Uno de los artífices de este logro es el volante Christian Cueva. ‘Aladino’ fue clave en los últimos cotejos del certamen y se espera que pueda revalidar su gran momento ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en las últimas semanas, un comentario de Erick Osores generó cierto asombro en el periodista Juan Manuel ‘Bambino’ Pons. El comunicador nacional sostuvo, durante la transmisión del partido entre Alianza Lima y Fortaleza, que muchos hinchas comparan a ‘Cuevita’ con Roberto Palacios. Este comentario tomó por sorpresa al relator argentino, quien discrepó con lo dicho.

El festejo. Ha logrado cinco goles y dos asistencias de gol en estas eliminatorias, jugó 17 partidos, 1.215 minutos. Foto: EFE

Al respecto, el exfutbolista de Sporting Cristal consideró que es en vano debatir sobre este punto y puntualizó que lo mejor es disfrutar el juego del atacante del Al-Fateh.

PUEDES VER: Los 3 futbolistas que podrían sustituir a Luis Advíncula si no llega al repechaje al Mundial

“No me molesta que me comparen con Christian Cueva, pero no viene al caso. Disfrutemos el momento que viví cuando jugué y el momento que vive ahora Cueva. A mí no me hubiera gustado que me comparen con Cueto o Uribe”, manifestó el otrora ‘10′ de la Bicolor en diálogo con RPP Deportes.

Por otra parte, enfatizó en que los dirigidos por Ricardo Gareca no deberían detenerse en pensar contra qué rival disputarán el pase al mundial. “Si yo vistiera ahora la camiseta, no me importaría si me toca Emiratos Árabes o Australia. Estar en una Copa del Mundo no te lo regala nadie, yo soñé estar en el puesto en el que están ahora los muchachos”, agregó.

¿Cuándo juega el repechaje la selección peruana?

La Blanquirroja se medirá ante el ganador de la llave Australia vs. Emiratos Árabes Unidos el próximo lunes 13 de junio desde la 1.00 p. m. (hora peruana). El vencedor clasificará al Grupo D del Mundial, en el que enfrentará a Francia, Dinamarca y Túnez.