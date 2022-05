Selección peruana: Luis Advíncula es duda para el repechaje mundialista

Por Mariano López V.

Se encendieron las alarmas en la Videna a menos de tres semanas del repechaje rumbo a Qatar, el partido más importante de la selección peruana desde aquel recordado 15 de noviembre del 2017, cuando Jefferson Farfán y Christian Ramos doblegaron a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. De acuerdo a un parte médico publicado por Boca Juniors en sus redes sociales, el lateral derecho peruano Luis Advíncula sufrió una “lesión muscular en el isquiotibial derecho” en el marco de la final de la Copa de la Liga Profesional, disputada el domingo pasado, donde los xeneizes vencieron por 3-0 a Tigre.

La preocupación del comando técnico peruano, liderado por Ricardo Gareca, fue inmediata. Y era de esperarse: el ‘Rayo’ fue titular en 15 de los 18 partidos de la ‘Blanquirroja’ en el último proceso eliminatorio, dejando su lugar a Aldo Corzo en dos ocasiones y a Jhilmar Lora en una. Tras terminar de trabajar con los siete seleccionados disponibles (Christian Ramos, Pedro Aquino, Alex Valera, Raziel García, Aldo Corzo, Miguel Araujo y José Carvallo), quienes desarrollaron ejercicios con balón y fútbol reducido ante los sparring de la Sub 20, el ‘Tigre’ dispuso de una reunión técnica junto a sus colaboradores, para debatir la posibilidad de convocar a un nuevo lateral derecho. Ahí, la comunicación con Boca fue fundamental.

Según el departamento médico del club argentino, el diagnóstico de ‘Lucho’ es un desgarro en el isquiotibial derecho y requerirá de un tiempo aproximado de recuperación de entre 15 y 20 días. Pese a la cercanía con el repechaje (13 de junio), las noticias le devolvieron la esperanza a Gareca y compañía: conociendo el organismo del ex Rayo Vallecano, que ya ha sufrido lesiones de estas características, lo más probable es que esté disponible días antes del crucial duelo ante el ganador del Emiratos Árabes Unidos vs. Australia. Eso sí, no formaría parte del amistoso pactado para el domingo 5 de junio, contra Nueva Zelanda, en el Estadio RCDE de Barcelona.

En ese sentido, el comando técnico de la ‘Bicolor’ decidió, al menos por ahora, que llamar a otro lateral derecho no era de carácter urgente, aunque se manejen otras alternativas. ¿Cuáles son? Jhilmar Lora, convocado por el ‘Tigre’ a eliminatorias y a la Copa América 2021, pero hoy suplente en el Sporting Cristal de Roberto Mosquera; Yordi Vílchez, el elemento defensivo más destacado de Alianza Lima en lo que va del año; y Alejandro Ramos, del sorprendente Melgar, el lateral con mejor rendimiento del Apertura.

Las próximas horas serán de suma importancia para conocer el desenlace del tema Advíncula. Inicialmente, ‘Bolt’ tenía todo preparado para viajar el sábado desde Buenos Aires hasta Lima, donde se reuniría con el resto de seleccionados para recién partir con destino a Barcelona. Con la lesión, el panorama cambiaría. En la Videna están haciendo todos los trámites posibles para adelantar el viaje de Luis, con la intención de que el cuerpo médico de la ‘Blanquirroja’ evalúe su estado físico y se proyecte, de manera más precisa, para lo que será el repechaje. El resto de su recuperación se daría en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat, sede del campamento de la selección en tierras catalanas. Ahí se construirá el sueño mundialista, del cual todos esperamos que Luis Advíncula sea parte.

Datos

Bien cuidado. Renato Tapia será tratado de una lesión en Barcelona previo a la llegada de la selección. Colaboradores del ‘Tigre’ viajarán con anticipación.

Dice presente. Gianluca Lapadula arribará a Barcelona entre sábado y domingo, tras ser liberado por el Benevento.