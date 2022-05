Dulanto sobre la convocatoria de Perú: “Me dijeron que enviaron una carta de reserva”

A esperar su oportunidad. Ricardo Gareca reveló la lista de futbolistas convocados para el repechaje del Mundial Qatar 2022. Más allá del no llamado de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, hubo expectativa en torno a los jugadores de la zona defensiva. Si bien la dupla titular estaría conformada por Carlos Zambrano y Alexander Callens, el técnico tuvo en consideración a un central que disputó la presente edición de la Champions League.

El zaguero del Sheriff Tiraspol Gustavo Dulanto reconoció que desde la Blanquirroja hubo un contacto con su club previo al anuncio del ‘Tigre’.

“Desde Videna me dijeron que enviaron una carta de reserva por mí. Aún no se sabía si me iban a convocar o no. Me informaron que esté atento a la lista del profesor. Lastimosamente mi nombre no estuvo en la nómina. Es parte del fútbol y lo entiendo”, sostuvo en diálogo con Movistar Deportes.

Por otra parte, tras su participación en la Liga de Campeones y su histórico triunfo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, muchos hinchas pidieron que el zaguero cuente con una chance en la Blanquirroja durante las eliminatorias.

El exmerengue viene de consagrarse campeón en el torneo de Moldavia y atraviesa un gran momento en su carrera. “Me siento cómodo de haberme adaptado rápido al equipo. Me siento alegre de haber conseguido cosas importantes en tan poco tiempo. Llegué con muchas dudas y terminé con muchas alegrías”, puntualizó.