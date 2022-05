Presidente de la UEFA: “Ni el Madrid ni nadie nos dirá qué hacer con el fair play financiero”

La renovación de contrato de Kylian Mbappé con el PSG dejó con los ‘crespos hechos’ al Real Madrid y significó un duro golpe para todo el universo merengue. Incluso, La Liga, a través de su presidente Javier Tevas, anunció que denunciaría a la escuadra parisina por incumplir el fair play financiero.

La respuesta a este y otros cuestionamientos no tardaron en llegar. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, respaldó al conjunto francés en una conversación que tuvo con la BBC. “Quien respete nuestras reglas es bienvenido a jugar en nuestras competiciones. El que no las respete no lo hará”, aseguró.

El mandamás del fútbol europeo también aprovechó para evidenciar, una vez más, que los merengues no están entre sus escuadras favoritas y les lanzó un duro mensaje. “Ni el Madrid ni nadie nos dirá qué hacer con el fair play financiero”, apuntó.