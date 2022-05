Gerardo Pelusso y su descontento por Mbappé: “Que estudie un poco de historia”

Kylian Mbappé encendió la polémica tras decir que el fútbol sudamericano no está tan “avanzado” como el europeo. Esto trajo consigo una ola de críticas hacia el delantero del PSG y una de ellas llegó de un viejo conocido del fútbol peruano.

Gerardo Pelusso, exentrenador con paso por Alianza Lima entre 2006 y 2007, se mostró en contra de lo dicho por ‘Kiki’ y aseguró que el francés no sabe lo que se siente jugar en nuestro continente.

“Lo que pasa es que Mbappé es un muchacho muy joven, obviamente lo primero que habría que hacer es enseñarle un poco de historia, que estudie un poco de historia del fútbol universal, y también habría que enseñarle un poco de geografía, que sepa quién es Sudamérica, cómo es Sudamérica (...). No tiene ni idea de lo que pasa acá para que sepa cómo son las eliminatorias en Sudamérica”, inició el exentrenador uruguayo tras una conferencia de prensa.

Concuerda con Mourinho

Asimismo, consideró lo dicho por José Mourinho años atrás sobre las eliminatorias sudamericanas. “Yo tomo mucho más lo que dijo Mourinho porque es inteligente, sabe y conoce la historia. Dijo que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. Ir a jugar a la altura de La Paz, después bajar y jugar en el frío de Buenos Aires y después ir a jugar a 40 grados en Barranquilla contra Colombia. Eso no lo conoce Mbappé, no tiene ni idea. Dijo cualquier cosa, eso no es para tomarlo en cuenta”, añadió.

“Hay que tomar en cuenta otras voces de gente europea que realmente conoce nuestro continente y que conoce la historia del fútbol mundial porque, desde hace 70, 80 años, los mejores jugadores del mundo siempre han sido sudamericanos, salvo en la década del 70 con Johan Cruyff (...). Desde hace 100 años, los mejores jugadores son sudamericanos. Entonces, ¿qué valor puede tener Mbappé, que no tiene ni idea?”, aseveró.

Messi y Neymar entran en la ecuación

Por último, sugirió que podría preguntarle a sus compañeros en el PSG acerca del fútbol sudamericano. “Él no sabe, no tiene ni idea, pero tiene a Neymar y Messi al lado que son los dos mejores jugadores del mundo, estaría bueno que les preguntara un poco”, concluyó.

Pelusso sobre el comentario de Mbappé