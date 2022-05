Final de la Champions 2022 en Chile: a qué hora y dónde ver Liverpool vs. Real Madrid

Este sábado 28 de mayo será la gran final de la Champions League en la ciudad de París. El Real Madrid vs. Liverpool será un duelo de titanes, aunque los propios madridistas han admitido que tuvieron dificultades a lo largo del torneo con algunos equipos, principalmente con Chelsea. Este gran campeonato continental es muy deseado por muchos profesionales del balompié, quienes lo ven como meta máxima, incluso muy por encima de conseguir un Mundial.

Conoce más acerca del partido final de la presente temporada de la Champions, como el horario, canal de transmisión en Chile, lugar, el palmarés de los dos equipos en disputa, además de recordar si hubo o no ganadores de la Champions provenientes de Chile.

PUEDES VER: Ancelotti revela cuál fue el equipo que más problemas le dio en la presente Champions League

Fecha de la final de la Champions

La final de la Liga de Campeones de este año se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo. Ese mismo día, la ceremonia de apertura del evento estará a cargo de la cantante Camila Cabello.

¿A que hora es la final de la Champions en Chile?

A las 3.00 p. m. de Chile comenzará el juego entre ambos clubes finalistas. Una hora antes será la antesala, con el show artístico y musical en el estadio de Saint Dennis.

¿Qué canales transmiten la Champions en Chile?

Fox Sports 1 y ESPN 4 serán los canales encargados en Chile de transmitir y difundir la gran final de la UEFA Champions League.

¿Dónde es la final de la Champions 2022?

El Stade de France, ubicado en Saint Dennis, será el escenario donde los madridistas y los reds chocarán por el máximo título de Europa. Dicho coloso se ubica al norte de París.

¿Cuántas Champions tiene el Liverpool?

Las cifras de los reds nos muestran que han ganado seis de sus nueve finales. Contándolas en orden cronológico, consiguieron las victorias en juego contra el Borussia Mönchengladbach, Brujas, Real Madrid, Roma, Milan y, por último, Tottenham.

¿Cuántas Champions tiene el Real Madrid?

Real Madrid ha ganado 13 ediciones del mencionado campeonato continental. Estas fueron ante Estade de Reims (dos veces), Fiorentina, Milan, Frankfurt, Partizan Belgrado, Juventus (en 1997, 32 años después de su anterior triunfo; luego, en otra ocasión, en 2015), Valencia, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid (dos veces), y Liverpool.

Chilenos que ganaron la Champions