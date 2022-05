[En Vivo] AS Roma vs. Feyenoord: ¿a qué hora juegan por la final de la Conference League?

AS Roma vs. Feyenoord EN VIVO se juega este miércoles 25 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Tirana por la final de la Conference League. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus y podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

AS Roma vs. Feyenoord: ficha del partido

Partido AS Roma vs. Feyenoord Fecha Miércoles 25 de mayo Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Nacional de Tirana

AS Roma vs. Feyenoord: previa del partido

Roma y Feyenoord se medirán este miércoles en la final de la Conference League en Tirana (Albania), de donde saldrá el primer campeón de este torneo y permitirá a uno de los dos equipos volver a levantar un título en el Viejo Continente.

Ambas escuadras llevan tiempo sin sentirse importantes en Europa, y la Liga Conferencia les brinda la oportunidad de hacerlo. Después de un largo camino, italianos y neerlandeses, ambos clasificados para disputar la Europa League la próxima campaña, pugnarán por el privilegio de ser el primer campeón de la ‘Conference’ y devolver a su afición un título fuera de sus fronteras nacionales.

Los italianos solo han levantado un título continental, la ya extinta Copa de Ferias, allá por 1961, hace 61 años. Y ya son 31 los que lleva sin pisar una final, la última fue en 1991, en la Copa de la UEFA que perdieron contra el Inter de Milan. Antes, en 1984, cayeron ante el Liverpool en penaltis, pero esta vez en la final de la Copa de Europa.

Los neerlandeses no llevan tanta sequía. La última vez que alcanzaron una final europea fue hace 20 años, en 2002, en la final de la Supercopa de Europa en la que sucumbieron contra el Real Madrid. En ese mismo año, conquistaron su último título europeo, la Liga Europa, después de imponerse al Borussia Dortmund alemán.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juegan AS Roma vs. Feyenoord por la final de la Conference League?

El partido entre AS Roma vs. Feyenoord por la final de la Conference League se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver AS Roma vs. Feyenoord EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver AS Roma vs. Feyenoord?

Para acceder a Star Plus y ver AS Roma vs. Feyenoord, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver AS Roma vs. Feyenoord ONLINE GRATIS?

Para ver AS Roma vs. Feyenoord por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

AS Roma vs. Feyenoord: últimos partidos

Feyenoord 1-2 Roma | Europa League | 26.02.2015

Roma 1-1 Feyenoord | Europa League | 19.02.2015

AS Roma vs. Feyenoord: posibles alineaciones

Roma : Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Nelson, Kökçü; Sinisterra, Dessers.

AS Roma vs. Feyenoord: cuota del partido

Según el portal de apuestas bet365, la victoria del AS Roma en los 90 minutos paga 2,40, el empate 3,30 y la victoria del Feyenoord paga 3,10.

¿Dónde juegan AS Roma vs. Feyenoord?

El encuentro entre Feyenoord vs. Roma se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Tirana, Albania. Este escenario, inaugurado en el 2019, tiene una capacidad de más de 22.000 espectadores y es sede principal de la selección albanesa.