¿A qué hora juegan Peñarol vs. Colón EN VIVO por la última fecha de la Copa Libertadores?

Peñarol vs. Colón EN VIVO se enfrentan en el estadio Campeón del Siglo, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de Argentina y Uruguay), por la fecha 6 del Grupo G en la Copa Libertadores 2022. El duelo va por la señal de Fox Sports 2 y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles de este y otros partidos de hoy.

Peñarol vs. Colón: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Colón ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 25 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Colón?

En Argentina y Uruguay, la hora de inicio de este Peñarol vs. Colón será a las 9.00 p. m. (7.00 p. m. de Perú). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 26).

Un Peñarol eliminado de la Copa Libertadores tratará de alcanzar el premio consuelo del cupo a la Copa Sudamericana frente al Colón de Santa Fe, equipo ya instalado en los octavos de final del torneo. El Manya necesita no solo ganar, sino también que el tercero del Grupo G, Olimpia, no sume de a tres ante Cerro Porteño.

El Sabalero no visitará Uruguay para especular, pues con este duelo pone en juego la posibilidad de terminar primero de su serie, lo que en teoría le daría un mejor emparejamiento para la siguiente ronda, ya que evitaría cruzarse con el puntero de otro grupo.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Colón?

Salvo Argentina, en Sudamérica el Peñarol vs. Colón irá por la señal de TV de Fox Sports 2.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports 2

Chile: Fox Sports 2

Ecuador: Fox Sports 2

Paraguay: Fox Sports 2

Perú: Fox Sports 2

Uruguay: Fox Sports 2

Venezuela: Fox Sports 2

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Cómo ver Peñarol vs. Colón por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Peñarol vs. Colón por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Peñarol vs. Colón

El único encuentro oficial entre ambas escuadras fue el que jugaron por la primera fecha de la fase de grupos. Aquella vez, la victoria fue para el conjunto rojinegro.

Colón 2-1 Peñarol | 05.04.22.

Alineaciones probables de Peñarol vs. Colón

Peñarol: Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias, Jairo O’Neill, Walter Gargano, Damián Musto, Pablo Ceppelini, Ignacio Laquintana, Lucas Viatri y Agustín Álvarez Martínez.

Colón: Leonardo Burián, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Andrew Teuten, Facundo Farías y Lucas Beltrán.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Colón?

El estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo, será la sede del compromiso. Este escenario deportivo cuenta con capacidad para 40.000 espectadores y es propiedad del Club Atlético Peñarol.