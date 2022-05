✓Saint-Étienne vs. Auxerre: ver EN VIVO el partido por los play-offs del ascenso-descenso

Saint-Étienne vs. Auxerre EN VIVO se enfrentan este 26 de mayo por los play-offs del ascenso-descenso del fútbol francés. El duelo está programado para las 12.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio de l’Abbé-Deschamps. El cotejo contará con la transmisión de Star Plus y podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy vía La República Deportes.

Saint-Étienne vs. Auxerre: ficha del partido

Partido Saint-Étienne vs. Auxerre ¿Cuándo juegan? Jueves, 26 de mayo ¿A qué hora? 12.00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de l’Abbé-Deschamps ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Saint-Étienne vs. Auxerre?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Saint-Étienne vs. Auxerre?

Saint-Étienne vs. Auxerre será transmitido de manera ONLINE a través de la señal de Star Plus. Conoce cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Saint-Étienne vs. Auxerre?

Para acceder a Star Plus para ver el Saint-Étienne vs. Auxerre, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Saint-Étienne vs. Auxerre ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Saint-Étienne vs. Auxerre de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan Saint-Étienne vs. Auxerre?

El duelo Saint-Étienne vs. Auxerre tendrá lugar en el estadio de l’Abbé-Deschamps de la ciudad de Auxerre, Francia.