¿A qué hora juega Melgar vs. Cuiabá por la Copa Sudamericana 2022?

Ver Melgar vs. Cuiabá EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 26 de mayo por la última jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. La transmisión del minuto a minuto con fotos y videos será por La República Deportes.

¿Cómo llega Melgar ante Cuiabá?

El equipo arequipeño deberá vencer de local al elenco brasileño y esperar por una derrota de Racing en Avellaneda frente al débil River Plate uruguayo para poder clasificar a octavos de final del torneo continental. El técnico Néstor Lorenzo alineará desde el primer minuto a Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar y Luis Iberico para conseguir la victoria.

El elenco peruano prácticamente dilapidó sus chances de clasificar a octavos del torneo cuando perdió la semana pasada en territorio argentino frente en la penúltima fecha del Grupo B contrala Academia, que lidera la llave con 12 puntos y saldo de goles de +3. El Domingó tiene 9 unidades y +2.

¿Cómo llega Cuiabá ante Melgar?

El Cuiabá, dirigido por Luiz Fernando Lubel, intentará conseguir un buen resultado para cerrar de la mejor manera su participación en el torneo. Con 20 años de fundación, el club brasileño llega al partido con un empate 1-1 contra el Inter en el Brasileirao, donde se ubica en los últimos lugares con 2 partidos ganados, 2 empates y 3 derrotas.

Con información de AFP.

Melgar vs. Cuiabá: ficha del partido

Melgar vs. Cuiabá Copa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Jueves 26 de mayo ¿Dónde? Estadio Old Trafford de Mánchester ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cuiabá por la Copa Sudamericana 2022?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

México: 5.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.15 a. m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver Melgar vs. Cuiabá EN VIVO ONLINE GRATIS?

Melgar vs. Cuiabá en Perú: DirecTV Sports, Star+

Melgar vs. Cuiabá en Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Melgar vs. Cuiabá en Argentina: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Bolivia: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Chile: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Colombia: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Ecuador: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Paraguay: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Uruguay: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Venezuela: Star+

Melgar vs. Cuiabá en Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Melgar vs. Cuiabá ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Melgar vs. Cuiabá por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Melgar vs. Cuiabá: alineaciones probables

Melgar : Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Alexis Arias, Horacio Orzán, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. DT: Néstor Lorenzo.

Cuiabá : Joao Carlos; Joao Lucas, Alan Empereur, Marllo, Uendel; Felipe Marques, Cristian Rivas, Pepe, Valdivia; Alesson y Jenison. DT: Luiz Fernando Iubel.

¿Dónde se jugará el partido de Melgar vs. Cuiabá?

El lugar donde se disputará el Melgar vs. Cuiabá por la jornada 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022 es el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad y región de Arequipa, Perú.