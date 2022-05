La curiosa encuesta de Conmebol en pleno Alianza vs. River: ¿crees que debe renunciar Bustos?

No la pasa bien. Alianza Lima sufrió dos goles en el arranque del partido ante River Plate por Copa Libertadores. Los blanquiazules no lograron salir de la presión y padecieron ante la ofensiva de su rival. Esto no pasó desapercibido por la Conmebol y, durante la transmisión del cotejo, realizaron una curiosa encuesta.

Tras lo acontecido, la organización planteó una pregunta relacionada al entrenador íntimo. “¿Crees que debe renunciar Carlos Bustos?”, se lee.

El encuentro entre Alianza Lima y River Plate está siendo transmitido a través del Facebook Watch. Foto: Conmebol

Esto llamó la atención de varios usuarios, quienes cuestionaron el trabajo que viene realizando el entrenador argentino y lamentaron un nuevo fracaso en la competición internacional.

Cabe resaltar que los dirigidos por Marcelo Gallardo no tardaron mucho en ampliar su ventaja. Julián Álvarez se encargó de anotar su hat-trick antes de finalizar la primera parte. El goleador ejecutó un potente disparo desde fuera del área y complicó la situación de los incaicos.

De mantenerse el marcador, la escuadra victoriana se estaría despidiendo del certamen continental con solo un punto, el cual lograron tras igualar en Lima ante Colo Colo. Además, continúan alargando su registro de 28 partidos consecutivos sin sumar de a tres en el certamen.

¿Cómo ver River Plate vs. Alianza Lima ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Alianza Lima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.