Arley Rodríguez sueña con ganarle a River: “Quedaríamos en la historia del club”

Alianza Lima visitará a River Plate en el Estadio Monumental este 25 de mayo por la última fecha de la Copa Libertadores 2022. El equipo dirigido por Carlos Bustos llega sin chances de pelear por un pase a octavos o Copa Sudamericana, mientras que los de Marcelo Gallardo buscan sumar la mayor cantidad de puntos posible ante su gente y en su aniversario.

En la previa de este compromiso, Arley Rodríguez mostró toda su emoción por el encuentro y espera un gran marco. Asimismo, resaltó que es una gran oportunidad de “mostrarse”.

“Partido difícil. Llegamos con toda la motivación, ya que en el torneo local llevamos varios partidos en línea. No nos descuidamos en el torneo local que es muy importante para nosotros. Llegar a afrontar con toda la seriedad. Será un partido lindo, un marco espectacular como siempre lo tiene el Monumental; una bonita oportunidad para uno mostrarse y seguir por esa motivación que nos trae el torneo local de seguir sumando victorias que para el jugador es importante”, inició el colombiano en una entrevista al equipo de prensa de Alianza Lima.

A la vez, se refirió acerca de su relación con el entrenador Carlos Bustos. “El ‘profe’ me ha dado la confianza, él sabe que siempre estoy preparado de la mejor manera cuando me toque. Cuando me ha tocado desde el banco también he estado preparado para esos minutos que se me puedan brindar. Aprovechar la oportunidad que es lo que siempre quiero y que los partidos de copa siempre te dan ese toque especial y más ante un rival como River Plate”, agregó.

Arley quiere ganarle a River

El delantero colombiano considera que el equipo entraría en la historia de Alianza Lima si gana este cotejo. “Pienso que hoy por hoy River Plate es uno de los mejores equipos de Sudamérica, con Gallardo que tiene trabajo de años con River. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, saber pararnos, cuándo ir a buscarlo, cuándo esperar. No será un partido más porque ellos se juegan ser el mejor de la Libertadores en puntos y nosotros nos jugamos ganarle a River en el Monumental, de romper esa mala racha y ganando quedaríamos en la historia del club ”, explicó.

Valora al hincha blanquiazul

Finalmente, envió un mensaje a la hinchada aliancista. “En los buenos y malos momentos ellos siempre han estado ahí. Nosotros siempre entregamos todo de la mejor manera, es lo que por ahí ellos también valoran, que el equipo entrega todo y bueno a veces salen las cosas, a veces no, pero lo importante es que ellos siempre están y a lo largo de la campaña han sido muy importantes para nosotros”, finalizó.

Palabras de Arley Rodríguez