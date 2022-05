Carlo Ancelotti sobre final ante Liverpool: “Podría ser una venganza también para nosotros”

Si bien aún faltan 4 días para la final de la Champions League entre Real Madrid vs. Liverpool, los protagonistas de este partido ya calientan la previa. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló sobre sus sensaciones y cómo llega el equipo para el cotejo de este sábado 28 de mayo en Francia.

“Antes de una final tienes que meter en la cabeza del jugador qué debe hacer en el campo, que reciba mucha información de lo que debe hacer con o sin balón. Es buena la mezcla de jugadores que han jugado muchas finales con otros que no”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega italiano fue consultado por las declaraciones de Mohamed Salah, quien hace una semanas indicó que el encuentro será una “venganza”, por la final que perdieron en la temporada 2017-18. Para Ancelotti, Madrid también podría tomarlo de esa manera.

“Puede ser una motivación, pero el Madrid perdió una final en París con el Liverpool. Podría ser una venganza también para nosotros”, sostuvo.

Real Madrid y Liverpool se vuelven a encontrar en la final de la Champions League luego de cuatro años. Foto: composición LR/ Gerson Cardoso

“Una de las experiencias mejores de mi carrera es ver empujar al Bernabéu o Anfield. Además de la experiencia bonita de ser rivales con el Everton. Me gusta su historia, la de Paisley, tienen seis Champions, solo una menos que el Milan. Eso es una motivación extra también. Me dicen mis amigos milanistas que no deje que lleguen a siete”, agregó.

Ancelotti evitó hablar sobre Mbappé

En otro momento, Carlo Ancelotti fue consultado sobre cómo tomó el vestuario la decisión de Kylian Mbappé de renovar con el PSG. El estratega merengue evitó referirse del tema y afirmó que solo piensan en la final.

“Solo hemos pensado en lo que tenemos que pensar. Respetamos a todos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Nunca he hablado de un jugador que no es del Real Madrid y nunca lo haré”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League 2022?

La final de la Champions League 2021-22 entre Real Madrid vs. Liverpool está pactada para este sábado 28 de mayo en el Stade de France desde las 2.00 p. m. (hora peruana).