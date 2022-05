Kylian Mbappé se confesó y dijo toda su verdad

Por Mariano López V.

Kylian Mbappé es el hombre del momento. El Real Madrid salió campeón del fútbol español, Manchester City del inglés, Milan volvió a ganar la Serie A tras once largos años y el Liverpool disputará una nueva final de Champions League este fin de semana, pero en Europa solo se habla de Mbappé y su continuidad en el poderosísimo PSG. ¿Qué hubo detrás del nuevo contrato entre el francés y el cuadro parisino? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para firmar hasta junio del 2025? El ‘7′ contó todos los detalles ayer en una conferencia de prensa brindada en la capital francesa.

“Hemos tenido varios objetivos en mente durante los últimos meses y debíamos estar mentalizados en ellos. Ha sido una decisión difícil. Siempre he querido estar enfocado en el fútbol. Sabía que se iba a hablar mucho sobre este tema, y yo quería pensarlo bien para tomar una decisión correcta. No he tenido ningún problema con la presión porque vivo con eso desde que tengo 14 años”, señaló ‘Kiki’ en su introducción, antes de despejar los rumores que aseguran tendrá injerencia directa en posibles fichajes y la elección del próximo entrenador y director deportivo. “Soy un jugador de fútbol, y soy parte de un equipo aquí. No iré más allá de mi rol de futbolista. Amo hablar de fútbol. Todos saben cuánto me apasiona hablar sobre este juego, pero nunca iré más allá de mi rol”, aseguró el máximo anotador y máximo asistente de la Ligue 1 2021/22.

De acuerdo a Mbappé, la determinación final de mantenerse en el PSG estuvo ligada tanto a un tema personal como a una serie de cambios que se darán en el proyecto deportivo del diez veces campeón francés. Según medios europeos, la salida de Mauricio Pochettino y Leonardo sería el primer paso para reestructurar el futuro de la institución. “Todos saben que quería irme del club el año pasado, y estaba convencido de que esa era la mejor decisión en ese momento. El contexto es otro ahora. Me refiero a términos deportivos y personales. Fui libre de tomar una decisión. Francia es el país en el que crecí, en el que siempre viví y dejarlo no era la decisión correcta. Hay un aspecto sentimental. Este es mi país. También ha cambiado el proyecto deportivo. Creo que mi historia aquí todavía no ha terminado y quedan muchos capítulos maravillosos por escribir”, afirmó el atacante.

PUEDES VER: Kylian Mbappé reconoce que conversó con un gigante de la Premier League

El delantero, segundo máximo goleador en la historia del PSG por detrás de Edinson Cavani, también se refirió al Real Madrid, equipo que lo invitó a entrenar en Valdebebas con tan solo 14 años y que lo pretende, de manera oficial, desde el 2017, cuando apareció en el radar futbolero vistiendo la camiseta del Mónaco. “Tomé mi decisión la semana pasada, antes de llamar a Florentino Pérez, tengo mucho respeto por él y por el Real Madrid. Ellos querían hacer mucho por mí y hacerme feliz, entonces les agradezco. Como soy respetuoso, quería hablarle personalmente. Tuvimos una relación muy cercana”, dijo el cuatro veces ganador del premio al Mejor Jugador de Europa por la UEFA.

En una entrevista para Le Parisien, Mbappé se sinceró sobre el malestar que viven los fanáticos ‘merengues’, a quienes les envió un mensaje: “Puedo entender la decepción. Los madridistas querían acogerme como uno de los suyos. Solo les agradezco todo el amor que me dieron. No he dicho que no al Real Madrid, le dije sí a Francia y a un nuevo proyecto del PSG”.

Cifras

171 goles suma Kylian en partidos oficiales con el PSG. Está a 29 de Cavani.

1 opción manejan para sustituir a ‘Poche’: el portugués Rúben Amorim.

La palabra

Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG

“Quizás Tebas tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que la Liga. Eso es bueno para nosotros. La Liga no es la misma que hace tres o cuatro años. No es asunto mío. Merecemos respeto también”.