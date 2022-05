Karim Benzema y su tajante respuesta sobre el rechazo de Kylian Mbappé al Real Madrid

¿El fin de una amistad? Karim Benzema era uno de los jugadores que lanzaba indirectas sobre la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Sin embargo, con la reciente renovación de contrato que ‘Kiki’ tuvo con el PSG, el ‘Gato’ parece haberse sentido traicionado por su compatriota y compañero en la selección francesa.

Después de la confirmación de que Mbappé llegó a un acuerdo con el cuadro parisino, diversos futbolistas merengues realizaron peculiares publicaciones con mensajes que parecían directos al delantero de 23 años. Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que, en una reciente entrevista con Movistar+, a Karim le preguntaron sobre la decisión de ‘Donatello’.

Benzema y Mbappé disputarán el Mundial Qatar 2022. Fotos: Selección francesa

La periodista le comenta al merengue: “Él ha dicho que te dará explicaciones cuando concentren con la selección, ¿qué crees que te va a decir?”. Ante esto, Benzema sonríe irónicamente y contesta: “Vamos a jugar el sábado la final de Champions League, no es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas ”, sentenció.

- Prefieres no hablar, ¿no?

- No.

- Ni enfadarte ni...

- No, no, no, no estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrando en la final de Champions League. Es más importante meternos en eso que escuchar otra cosa.

De esa forma, el atacante galo evitó hablar más del tema y afirmó que está más mentalizado en el duelo contra Liverpool de este 28 de mayo.

Cabe recordar que, cuando se supo de la renovación de Mbappé, Benzema subió una foto del rapero Tupac Shakur, quien fue asesinado en 1996 por una presunta traición de sus amigos. Esto llamó la atención de los internautas e hinchas madridistas.