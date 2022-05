[En Vivo] Universidad Católica vs. Talleres: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?

Universidad Católica vs. Talleres EN VIVO se enfrentan en el estadio San Carlos de Apoquindo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), este martes 24 de mayo, e irá por la señal de ESPN 4. El duelo corresponde a la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2022. Para que no te pierdas el minuto a minuto con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Universidad Católica vs. Talleres: ficha del partido

Partido Universidad Católica vs. Talleres Fecha Martes 24 de mayo Hora 7.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora de Chile) y 9.30 p. m. (hora de Argentina) Canal ESPN 4 y Star Plus Lugar Estadio San Carlos de Apoquindo

¿A qué hora ver Universidad Católica vs. Talleres?

En territorio peruano, el Universidad Católica vs. Talleres arrancará a las 7.30 p. m. (8.30 p. m. de Chile y 9.30 p. m. de Argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

¿Qué canal transmite Universidad Católica vs. Talleres?

En Sudamérica, la distribución de la trasmisión televisiva del Universidad Católica vs. Talleres estará a cargo de los canales ESPN 4 y Star Plus.

Argentina: Fox Sports y Star Plus

Bolivia: ESPN 4 y Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: ESPN 4 y Star Plus

Ecuador: ESPN 4 y Star Plus

Paraguay: ESPN 4 y Star Plus

Perú: ESPN 4 y Star Plus

Uruguay: ESPN 4 y Star Plus

Venezuela: ESPN 4 y Star Plus.

¿Qué transmite Star Plus además de Universidad Católica vs. Talleres?

Además del Universidad Católica vs. Talleres, el servicio de Star Plus te ofrece toda la programación deportiva de Fox Sports 2, con partidos de torneos como la Copa Sudamericana, Champions League, Europa League, así como encuentros de otras disciplinas (tenis, automovilismo, boxeo, etc).

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Talleres por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universidad Católica vs. Talleres por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universidad Católica vs. Talleres: últimos partidos

Universidad Católica vs. Talleres: posibles alineaciones

Universidad Católica : Sebastián Pérez; Aaron Astudillo, Tomás Astaburuaga, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Diego Buonanotte, Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Diego Valencia, Fernando Zampedri, Cristian Cuevas.

: Sebastián Pérez; Aaron Astudillo, Tomás Astaburuaga, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Diego Buonanotte, Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Diego Valencia, Fernando Zampedri, Cristian Cuevas. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Fernando Juárez, Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Rodrigo Garro, Federico Girotti.

¿Dónde juegan Universidad Católica vs. Talleres?

El cotejo entre U. Católica vs. Sporting Cristal se llevará a cabo en el estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile. El recinto fue inaugurado 4 de septiembre de 1988 y tiene una capacidad para 16.000 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo H