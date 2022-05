¿Cómo ver Independiente Medellín vs. Guaireña EN VIVO por la Copa Sudamericana?

Independiente Medellín vs. Guaireña EN VIVO se miden en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia) y 8.30 p. m (hora de Paraguay), por la última jornada del Grupo E en la Copa Sudamericana 2022. El duelo va por la señal de ESPN y Star Plus, pero también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Independiente Medellín vs. Guaireña: ficha del partido

Partido Independiente Medellín vs. Guaireña ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 24 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú y Colombia), 8.30 p. m (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Hernán Ramírez Villegas ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. Guaireña?

En Colombia y Perú, la hora de inicio de este Independiente Medellín vs. Guaireña será a las 7.30 p. m. (8.30 p. m. de Paraguay). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (miércoles 25).

Un eliminado Deportivo Independiente de Medellín buscará despedirse dignamente de la Copa Sudamericana ante su gente cuando reciba al Guaireña de Paraguay. A diferencia del cuadro colombiano, el conjunto guaraní todavía tiene chances de llegar a octavos de final, aunque no depende únicamente de sí mismo.

El DIM es colero del Grupo E con cuatro unidades, mismo puntaje que 9 de Octubre, con el cual se disputa el tercer lugar. Los albicelestes empatan con nueve puntos al Inter de Porto Alegre, al que podrían rebasar y quedarse con la clasificación, siempre y cuando ganen y el Colorado no haga lo propio en Brasil.

¿Qué canal transmite Independiente Medellín vs. Guaireña?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el cotejo Independiente Medellín vs. Guaireña se podrá ver por la señal de ESPN.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN 2

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Dónde ver Independiente Medellín vs. Guaireña por internet?

Para que no te pierdas el Independiente Medellín vs. Guaireña por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. Si no tienes acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Independiente Medellín vs. Guaireña

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Didier Bueno, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz (Yesid Díaz), Jean Pineda, Felipe Pardo, Andrés Ricaurte; Diber Cambindo.

Guaireña: Rubén Escobar; Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, Nelson Ruiz, Joel Jiménez; Richard Salinas, Juan Aguilar, Jordan Santacruz, Pablo Ayala; César Villagra, Mario Otazú.

Pronóstico de Independiente Medellín vs. Guaireña

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar este partido al Independiente Medellín, que paga hasta 1,92 veces el monto en juego, La victoria de Guaireña se cotiza en un máximo de 4,20 veces la inversión, mientras que el empate llega a los 3,60.

¿Dónde juegan Independiente Medellín vs. Guaireña?

El escenario que albergará este duelo será el Estadio Hernán Ramírez Villegas, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pereira, con capacidad para más de 30.000 espectadores.