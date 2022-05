¿A qué hora juega Emelec vs. Independiente Petrolero EN VIVO por la Copa Libertadores?

Emelec vs. Independiente Petrolero EN VIVO se enfrentan desde las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 8.30 p. m. (hora de Bolivia) por la última fecha del Grupo A en la Copa Libertadores 2022. El duelo se jugará en el estadio George Capwell (Guayaquil) vía ESPN 2, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado.

Emelec vs. Independiente Petrolero: ficha del partido

Partido Emelec vs. Independiente Petrolero ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 24 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú y Ecuador), 8.30 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Emelec vs. Independiente Petrolero?

En Ecuador y Perú, el Emelec vs. Independiente Petrolero arranca a las 7.30 p. m. (8.30 p. m. en Bolivia). Revisa la guía de horarios para otros países.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (miércoles 25).

Solo un resultado le sirve al Emelec para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022: ganar. El cuadro ecuatoriano, tercero de su grupo con cinco puntos, recibe al ya eliminado Independiente Petrolero con la obligación de obtener un triunfo, y esperar la caída de Táchira si quiere acceder a la siguiente ronda.

El Bombillo lleva una campaña irregular, con apenas una victoria y dos empates, en la cual su gran deuda pendiente ha sido asegurar los puntos en casa. Contra el puntero Palmeiras perdió, mientras que ante el elenco venezolano cedió un empate, tendencia que espera romper en esta última jornada frente al cuadro boliviano.

¿Qué canal transmite Emelec vs. Independiente Petrolero?

Salvo por Argentina y Chile, en Sudamérica la televisación del Emelec vs. Independiente Petrolero estará a cargo del canal ESPN 2.

Argentina: Star Plus

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 4

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Dónde ver Emelec vs. Independiente Petrolero por internet?

Para que no te pierdas del Emelec vs. Independiente Petrolero por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Pronósticos de Emelec vs. Independiente Petrolero

De acuerdo con las previsiones de las casas de apuestas, el favorito para ganar este encuentro es Emelec, que paga un máximo de 1,11 veces lo invertido. El empate se llega a cotizar en 13,00, mientras que la victoria de Independiente Petrolero llega a los 30,00.

Alineaciones probables de Emelec vs. Independiente Petrolero

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Joel Quintero, Eddie Guevara, Jackson Rodríguez; Edgar Lastre, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Alexis Zapata, Bryan Carabalí; Alejandro Cabeza.

Independiente Petrolero: Hugo Ayala; Juan Pablo Rioja, Francisco Silva, Martín Chiatti; Nixon Folleco, Víctor Melgar, Mijail Avilés, Robin Ramírez; Jhasmani Campos; Leonel Buter y José Erik Correa.

¿Dónde juegan Emelec vs. Independiente Petrolero?

El estadio George Capwell, ubicado en la ciudad de Guayaquil, será la sede del compromiso. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para 40.000 espectadores y es propiedad del Club Sport Emelec.