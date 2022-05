Leyenda del Manchester United se solidariza con Byron Castillo: “Tienes un Mundial por jugar”

Byron Castillo está en ojo de todos y no solo por el tema de su documentación; sino también por la crisis nerviosa que sufrió en la derrota de su equipo, Barcelona SC, ante Aucas. Además de esto, el lateral ha bajado considerablemente su nivel y dejó de ser titular en el Ídolo de Ecuador.

Tras este episodio, una leyenda del Manchester United, Antonio Valencia, se solidarizó con el jugador en redes sociales con un sentido mensaje y le recordó que debe disputar el Mundial de Qatar 2022.

“Mi querido Byron Castillo mucha fuerza en estos momentos, ¡no desmayes! Recuerda que tienes un Mundial por jugar . Y es lo más lindo que le puede pasar a cualquier futbolista. Confiamos en ti y en tus compañeros. Tú eres fuerte, recuerda que nuestro camino es de lucha”, dijo el exfutbolista ecuatoriano en su cuenta de Instagram.

Historia de Antonio Valencia. Foto: Instagram

Entrenador del Barcelona SC se pronuncia tras la crisis nerviosa de Castillo

Jorge Célico, técnico del cuadro de Guayaquil, brindó una conferencia de prensa y se refirió a este hecho. “Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Para mí, es admirable que se ponga a entrenar”, declaró.

Ricardo Gareca se pronunció sobre el caso de Byron Castillo

El ‘Tigre’ se manifestó por el caso de Byron Castillo y señaló que prefiere estar enfocado en otros temas.

“Del problema que se presenta con Castillo prefiero no opinar. Desconozco, tal vez es un seguimiento que pueda hacer. Es tan distorsionada la información que prefiero no opinar sobre el tema. No me compete, estoy al margen de todo eso, son situaciones que debe resolver la gente indicada. Estoy enfocado totalmente en el repechaje, es lo único que tengo en la cabeza”, declaró el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.