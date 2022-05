Liberman arremete contra el Boca de Zambrano y Advíncula: “No será recordado por nada”

No se guardó nada. Boca Juniors logró una contundente goleada en la final de la Copa de la Liga Profesional ante Tigre y consiguió su primer título de la temporada. Si bien hubo buenos comentarios hacia el equipo de Sebastián Battaglia, para el periodista Martín Liberman, este no fue el que mejor desempeño mostró en el certamen.

“Este equipo no es el que mejor juega, pero paradójicamente sale campeón. Creo que River es mejor que Boca y que Racing también jugó mejor, pero Boca le ganó los mano a mano a los equipos más difíciles”, empezó el ‘Colorado’ en su programa “Debate F” de Star Plus.

No conforme con eso, el controversial comunicador enfatizó que la escuadra de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano no tendrá un lugar en la historia de la institución.

“Lo que no puedo dejar de decir es que este Boca no será recordado por nada, no tiene huella. Es un equipo sin estilo, sin tanta convicción. No creo que la gente se identifique y diga: ‘¿Vos viste cómo pasa al ataque Advíncula, cada pase de Pol Fernández o aquella corrida por la izquierda de Romero?’”, agregó.

Más allá de estos cuestionamientos, Liberman resaltó que el conjunto azul y oro “sacó a relucir lo mejor de sí en los momentos claves y en los partidos fundamentales”. Además, mencionó que hasta el momento es el más ganador en el balompié argentino por “varios cuerpos de ventaja”.