Suárez se enteró de que no seguía en el Atlético Madrid un día antes de su despedida

Luis Suárez llegó al Atlético Madrid en el 2020 luego de ser desechado por el FC Barcelona y este este último domingo 22 de mayo jugó su último partido con la camiseta rojiblanca. Una semana antes tuvo su despedida en el Wanda Metropolitano y la directiva le rindió un homenaje, donde fue ovacionado por la afición.

Sin embargo, al parecer no todo es felicidad: este lunes 23, el delantero de la selección uruguaya reveló algunos detalles sobre su salida del elenco madrileño en radio Cadena Ser de España. Asimismo, el ‘Pistolero’ recalcó que le hubiera gustado seguir vistiendo la piel colchonera a pesar de la competencia que tenía en el puesto, ya que había perdido la titularidad.

Luis Suárez disputó dos temporadas con el Atlético de Madrid. Foto: AFP

El atacante charrúa dio a conocer que le informaron que ya no iba a continuar en el equipo español un día antes de su despedida en el estadio del Atleti. Además, recalcó que la persona que se lo dijo fue el director de comunicaciones del club, Rafael Alique, y que nunca conversó sobre ello con Diego Simeone.

“Me hubiese gustado seguir un año más en el Atleti porque estaba encantado. Estaba cumpliendo un rol, el cual no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera, pero también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande. Compitiendo con jugadores que estaban en un gran nivel, pero capacitado con poder cumplir con lo que pedía el entrenador, pero no se dio la posibilidad”, sostuvo.

“Me comunicó que me iba el director de comunicación, Rafael Alique, un día antes de mi despedida. No sabía nada”, agregó Suárez, quien señaló que lo veía venir y que por eso también estaba analizando su futuro, del cual dijo que tenía varias ofertas y que su prioridad es seguir en Europa.