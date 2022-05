Kylian Mbappé reveló que conversó con Emmanuel Macron previo a su renovación con el PSG

Salen a la luz los detalles. La renovación de Kylian Mbappé con el PSG sorprendió al mundo del deporte, sobre todo a los hinchas del Real Madrid. Desde España aseguraban que el delantero de la selección francesa ya tendría un arreglo con el equipo de Carlo Ancelotti; sin embargo, en las últimas horas se supo que intervinieron diversos personajes.

Uno de los nombres que más resaltó fue el de Emmanuel Macron. El propio futbolista de 23 años reconoció ante la prensa que conversó con el presidente de Francia antes de tomar una decisión.

“Claro que hemos hablado. Me ha dado buenos consejos. Hoy día, cuando eres una figura nacional, tienes derechos, pero también deberes. Siempre he querido tener responsabilidades. Ahora que las tengo no voy a echarme atrás”, mencionó el extremo en diálogo con la cadena francesa BFM TV.

Kylian Mbappé se lució con un doblete en la última fecha de la Ligue 1. Foto: AFP

También acotó que el mandatario “forma parte de las diferentes personas con las que he hablado de fútbol”. Asimismo, descartó que esta charla influyera en la ampliación de su vínculo laboral.

“Me dijo que estaba muy contento, que es una buena noticia para el país y que está muy bien. Solo hubo una llamada. Siento mucho respeto hacia él. Pero no he tomado esta decisión porque me haya pedido que me quede, pero sí ha sido un parámetro entre otros”, agregó

Por otra parte, la información que circuló en diversos medios sostenía que el máximo goleador de la Ligue 1 tendría participación directa en las resoluciones del club; sin embargo, ‘Kyky’ emitió una contundente respuesta al respecto.

“Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo, y no iré más allá de esta función, no iré más allá de mi función de jugador”, puntualizó.