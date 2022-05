[ESPN, En Vivo] Flamengo vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora ver el partido por la Copa Libertadores?

Ver Flamengo vs. Sporting Cristal EN VIVO y DIRECTO este martes 23 de mayo desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo se disputará en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus.

Flamengo vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Flamengo vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Martes 23 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Flamengo vs. Sporting Cristal: la previa

Van por la histórica. Flamengo y Sporting Cristal se verán las caras en la última jornada del grupo H de la Copa Libertadores. Los cariocas ya aseguraron su boleto a los octavos de final, mientras que los rimenses fueron eliminados tras su empate en Lima ante Talleres de Córdoba.

El Mengao es uno de los invictos de la competición y buscará mantener este registro ante su gente. Con el primer lugar del grupo garantizado, no se descarta que el técnico portugués Paulo Sousa realice algunas modificaciones y le dé descanso a jugadores como ‘Gabigol’ y Bruno Henríquez.

Por su parte, el conjunto de Roberto Mosquera necesita una hazaña, y la ayuda del elenco argentino, para llegar a la Copa Sudamericana. Los celestes cuentan con 1 punto y solo los tres unidades les permitirían quedarse con el tercer lugar; sin embargo, para que esto ocurra, la Universidad Católica tendría que perder o igualar ante la ‘T’ en Santiago.

Copa Libertadores - tabla de posiciones grupo H

¿A qué hora ver Flamengo vs. Sporting Cristal?

En territorio peruano, el Flamengo vs. Sporting Cristal arrancará a las 7.30 p. m. (9.30 p. m. de Brasil). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

Flamengo vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Flamengo: Hugo Souza, Matheus, Roberto Caio, Pablo, Ayrton, William Arao, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, G. De Arrascaeta, Pedro y Lázaro.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Fernando Pacheco, Irven Ávila y Percy Liza.

¿Qué canal transmite Flamengo vs. Sporting Cristal?

En Sudamérica la distribución de la trasmisión televisiva del Flamengo vs. Sporting Cristal estará a cargo de los canales ESPN y Star Plus.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus, ESPN, NOW NET e Claro

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Qué transmite Star Plus además de Flamengo vs. Sporting Cristal?

Además del Flamengo vs. Sporting Cristal, el servicio de Star Plus te ofrece toda la programación deportiva de ESPN, con partidos de torneos como la Copa Sudamericana, Champions League, Europa League, así como encuentros de otras disciplinas (tenis, automovilismo, boxeo, etc).

¿Dónde ver Flamengo vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Flamengo vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Flamengo vs. Sporting Cristal?

El escenario del Flamengo vs. Sporting Cristal será el Estadio Maracaná. Dicho recinto deportivo se encuentra ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 78.000 espectadores.