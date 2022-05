➤ Warriors vs. Mavericks: ¿A qué hora y dónde ver el juego de hoy?

¿Dónde ver Warriors vs. Mavericks? | Hoy, miércoles 23 de febrero, Golden State Warriors y Dallas Mavericks se enfrentarán por el tercer juego de las Finales de Conferencia Oeste de los NBA Playoffs 2022. El duelo se disputará en el American Airlines Center de la ciudad de Dallas. Revisa a continuación los horarios y canales de TV para ver este importante duelo.

La hora en que se jugará el encuentro será a partir de las 8.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (ET) (hora de Estados Unidos). La transmisión del punto a punto con fotos y videos estará a cargo de Star Plus para Lationamérica y en Estados Unidos, TNT será el canal encargado de transmitir el partido.

Warriors vs. Mavericks: ficha del juego

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks NBA Playoffs 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 22 de mayo ¿Dónde? American Airlines Center de Dallas ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

PUEDES VER: Warriors inició las Finales del Oeste con un sólido triunfo sobre Mavericks

¿A qué hora juegan Warriors vs. Mavericks por las Finales de Conferencia de NBA?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Warriors vs. Mavericks EN VIVO ONLINE GRATIS?

Warriors vs. Mavericks en Perú: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericksn Estados Unidos: TNT, NBA TV y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Argentina: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Bolivia: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Chile: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Colombia: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Ecuador: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en México: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Paraguay: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Uruguay: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en Venezuela: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Mavericks en España: NBA League Pass.ywhere, Sky HD.

¿Cómo ver Warriors vs. Mavericks ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Warriors vs. Mavericks por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Warriors vs. Mavericks?

Para acceder a Star Plus y ver el Warriors vs. Mavericks debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde se jugará el partido de Warriors vs. Mavericks?

El lugar donde se disputará el Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks por el Juego 3 de las Finales de Conferencia Oeste de la NBA 2022 es en el American Airlines Center, ubicado en la ciudad de Dallas, estado de Texas, Estados Unidos.