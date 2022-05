¡Se adelanta Boca! Marcos Rojo aparece de cabeza para poner el 1-0 del Xeneize sobre Tigre

Boca Juniors le gana 1-0 a Tigre por la final de la Copa de la Liga Profesional que se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes. Casi al final del primer tiempo, Marcos Rojo apareció tras un centro para conectar un cabezazo que complicó al portero rival y le da la victoria provisional que, por ahora, asegura el título del torneo argentino.

De esta manera, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia asegura su participación en la Copa Libertadores 2023. Luis Advíncula es titular en el Xeneize y Carlos Zambrano está en la banca de suplentes.

Tigre vs. Boca Juniors: formaciones del encuentro

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Marinelli, Blondel, Cabrera, Luciatti, Prieto, Prediger, Fernández, Zabala, Castro, Colidio y Retegui.

¿Qué canal transmite Tigre vs. Boca Juniors?

Para Argentina, la televisación del Tigre vs. Boca Juniors irá por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. En el resto de Sudamérica se podrá ver vía ESPN.

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports

Brasil: ESPN

Bolivia. ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports internacional, Vix, Fanatiz.

¿Dónde ver Tigre vs. Boca Juniors por internet?

Para que no te pierdas del Tigre vs. Boca Juniors por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá esta final para toda Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

