Sangre volcánica: hijo de Jean Pierre Archimbaud, jugador de Melgar, nació en Arequipa

Cuando “Lalo” Archimbaud se enteró que su nieto nacería en Arequipa se sintió el abuelo más feliz del mundo. El padre de Jean Pierre, jugador que destaca en el FBC Melgar, está orgulloso de pronto que uno de sus descendientes nazca en tierras volcánicas.

“Ruge, ruge el león mi cocherita”, le dijo “Lalo” quien disfruta como todos los melgarianos, el primer lugar en la Liga 1.

Desde que su hijo, Jean Pierre, se vistió con la rojinegra no deja de ver los partidos del equipo arequipeño y como buen peruano ha disfrutado los triunfos en la Copa Sudamericana. Aunque el miércoles pasado perdieron con Racing.

El último triunfo fue ante River Plate con gol de su hijo cuando el partido expiraba. Archimbaud remató desde fuera del área y golazo, enmudeció el Centenario de Uruguay, triunfo melgariano. “Cómo no soltar lágrimas de emoción. Premio al esfuerzo de mi muchacho y el trabajo de equipo”, anticipa don Lalo.

El periodista es reconocido a nivel nacional por tener su voz ronca, potente, inconfundible y por haber patentado la frase: “Lindas tardes cocherita”. Desde los 15 años difunde el deporte en todas sus disciplinas, especialmente el fútbol. Trabajó en diarios como el Observador, en América Televisión y las principales radios de Lima.

“El fútbol peruano es gitano, un día le ganamos a Brasil y el otro perdemos contra Bolivia. Tenía mucha bronca por esos últimos minutos fatales para los clubes peruanos, aburrido estoy de eso, siempre nos ganaban así. Cuando River empató me sentí muy mal. Sin embargo, después me levanté, grité el gol arequipeño y el triunfazo”.

Jean Pierre Archimbaud es el tercero de los cuatro hijos con Don Lalo con doña Soledad Arriarán. Ambos impulsaron su carrera deportiva desde que movía la pelota en las calles del distrito limeño del Rímac. El fútbol siempre fue su pasión. A los 6 años ingresó a la Academia Cantolao.

“Cada entrenador que tuvo le inculcó valores, eso no se debe perder. Siempre fue muy inquieto pero respetuoso, disciplinado, alegre. Muy católico. No fuma, no bebe licor. Yo me alegré mucho cuando me dijo que se iba a jugar a Arequipa. Tierra de grandes hombres y amigos míos como don Humberto Martínez Morosini, Eduardo San Román, Los Dávalos, Armando Palacios, Eduardo Márquez, Luis Ponce Arroé”, recordó el Papá, quien admira la música mistiana ya que la disfrutó en el barrio criollo Cuartel Primero, detrás de la iglesia de las Nazarenas en Lima.

Emocionado porque su hijo es protagonista de buenas actuaciones con Melgar agradeció que hoy los hinchas lo respalden con voces de aliento. “Va a dar mucho más”, concluyó.