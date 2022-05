➜Olimpia vs. Cerro Porteño: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, 22 de mayo por la jornada 17 del Torneo Apertura 2022. El compromiso se jugará en el estadio Defensores del Chaco e iniciará desde las 3.30 p. m. (hora Perú) y 4.30 p. m. (hora Paraguay). El encuentro contará con la transmisión de Tigo Sports para territorio guaraní. Asimismo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Olimpia vs. Cerro Porteño: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Cerro Porteño ¿Cuándo juegan? HOY, 22 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora Perú) y 4.30 p. m. (hora Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco (Asunción) ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Cerro Porteño?

Paraguay: 4.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Olimpia vs. Cerro Porteño?

En la televisión paraguaya, el Olimpia vs. Cerro Porteño irá por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del fútbol local.

¿Qué canal es Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Olimpia vs. Cerro Porteño por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports e inicia sesión con tu número de cliente (solo en Paraguay). En caso de que no tengas acceso a este servicio, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Cerro Porteño?

Olimpia vs. Cerro Porteño se juega en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.